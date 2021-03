Ian Thomas en z’n mama blikken terug op 10 jaar carrière: “Die joints... Ooit moet dat toch stoppen”

Je zou kunnen denken dat het een façade is, de positiviteit en zelfverzekerdheid die Ian Thomas zo graag uitstraalt, onder andere op social media, maar zijn genen spelen in zijn voordeel. Mama Brigitte is, naast haar werk als regisseur en choreografe in de musicalwereld, intussen immers al drie jaar actief als lifecoach. Nu heeft ze samen met Babs Bruyneel een boek uit vol tips en inspirerende quotes: Mindset. Verander je denken, verander je leven. Zelf raakte ze doordrongen van de fragiliteit van ons bestaan, toen ze in 1986 een steen tegen het hoofd gegooid kreeg. Ze werd aangevallen door een psychiatrisch patiënt die zijn instelling mocht verlaten, maar z’n medicatie vergeten was. Brigitte moest het bijna met de dood bekopen. “Het leven is te kort om negatief te zijn, en met dit boek willen we mensen helpen een positieve kijk op de zaken te krijgen en te houden”, vertelt Brigitte aan Story. “En dat begint in je hoofd. De manier waarop je denkt, bepaalt hoe je je voelt en welke acties je onderneemt. Ook focus is heel belangrijk. Als je dankbaar kan zijn voor dingen in je leven, dan gaan die je ook meer opvallen.” Die positieve mindset gaf ze door aan Ian en zijn halfzus Lila-Jane (14). “Ik heb al heel veel geleerd van mama”, zegt Ian. “Niet bij de pakken blijven neerzitten. En het zeker niet erger maken in je hoofd, om maar twee dingen te noemen. Elke dag stuurt ze me video’s en podcasts die tot nadenken stemmen en me bewuster leren omgaan met mijn emoties en gedachten.”