Ian Thomas en vriendin Anna beleven eerste liefdesvakantie: “We zagen dit allebei als een zomerflirt, maar zie ons nu” Redactie

06 augustus 2019

06u01

Showbizz "Toen ik voor drie maanden naar Amerika vertrok en we op de luchthaven allebei in tranen uitbarstten, wísten we het: dit is voor écht!" Anderhalf jaar later zijn Ian Thomas (22) en Anna (21) nog steeds stapelverliefd, en ze hebben zonet hun eerste liefdesvakantie achter de rug: "Nooit geloofd dat het kon, maar we zijn nóg dichter naar elkaar toe gegroeid", vertellen ze in Story.

Ian Thomas en Anna Schoeters die verliefde blikken naar elkaar toewerpen terwijl ze aan hun cocktail nippen aan het zwembad van hun hotel. Een korte samenvatting van hun vakantie op Kreta, waar de tortelduifjes een weekje van zon, zee, strand én elkaar hebben genoten. “We zijn vorig jaar al eens met vrienden naar Italië geweest met de auto, maar dit was onze eerste echte romantic holiday, gewoon met ons tweetjes”, zegt Ian glunderend.

Hoe lang zijn jullie eigenlijk al samen?

Ian: Ruim anderhalf jaar nu, maar we kenden elkaar al veel langer.

Hoe hebben jullie elkaar ontmoet?

Ian: Anna is van Lier, net als ik. In onze kindertijd zijn we elkaar al verschillende keren tegengekomen, maar we kenden elkaar niet echt.

Anna: In het zesde leerjaar voerden we met de school een musical op, en zijn mama verzorgde de choreografie. Ian is dan weleens komen kijken naar een repetitie.

Ian: En net toen ik wegging van de Steinerschool, kwam Anna naardie school. We hadden dus veel ­gemeenschappelijke vrienden.

Wanneer sloeg de vonk echt over?

Ian: Op een zomeravond liepen we elkaar tegen het lijf in het park in Lier en zijn we keilang blijven babbelen. De volgende dag stuurde ik haar een berichtje: ‘Ik wil nog ­weleens een babbeltje doen.’ En intussen zijn we bijna twee jaar ­verder. Grappig, ik reis de hele ­wereld rond, en toch kom ik gewoon thuis in Lier de Ware Liefde tegen.

Anna, twijfelde jij dan niet om iets met Ian te beginnen? Hij zat de hele tijd in Amerika.

Anna: Goh, ik zag dat aanvankelijk meer als een zomerliefde. Ik ging er niet van uit dat het écht iets serieus zou worden.

Ian: Ik moest net drie maanden terug naar L.A. ‘Als ik terugkom, spreken we nog weleens af, we zien dan wel’, zei ik. We hadden allebei het idee: het is beter dat we elkaar niets ­beloven.

Maar het is anders uitgedraaid.

Ian: Tijdens die drie maanden in Amerika zat ik de hele tijd aan Anna te denken. Bij het afscheid op de luchthaven was het al moeilijk. We begonnen allebei keihard te wenen. Ik dacht: wow, crazy! Eigenlijk ­beseften we toen al dat we écht verliefd waren. Toen ik terug in België was, hebben we meteen weer afgesproken en het was duidelijk dat de klik er nog steeds was.

Lees het hele interview deze week in Story.