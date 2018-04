Ian Thomas bergt zijn Amerikaanse droom op en keert definitief terug naar België: "Ik wist niet meer wie ik was" WN

03 april 2018

06u00

Bron: Dag Allemaal 1 Showbizz Ian Thomas (20) keert terug uit Amerika. De zanger is het beu om een typetje te spelen dat hij niet is en wil zich loswrikken van de bemoeienissen van zijn manager. "Op den duur wist ik zelf niet meer wie is was", zegt hij in Dag Allemaal.

Dé eyeopener voor Ian Thomas was de documentaire ‘Jim & Andy: The Great Beyond’. Daarin verliest Jim Carrey zichzelf door ook buiten de filmset maandenlang in de huid te kruipen van de Amerikaanse komiek Andy Kaufman. "Ik wil me absoluut niet vergelijken met een klepper als Jim Carrey, maar zijn verhaal is voor mij wel heel herkenbaar", vertelt hij. "Ik zit ook al jaren in de huid van een personage. En daar heb ik het helemaal mee gehad."

Je hebt 16% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN