Ian McKellen kruipt door het stof voor controversiële Spacey-uitspraken SD

04 maart 2019

07u04

Bron: ANP 0 Showbizz Ian McKellen (79) heeft zijn excuses aangeboden nadat enkele opmerkingen die hij in de podcast QueerAF maakte, in slechte aarde vielen. De acteur beweerde onder andere dat het seksueel misbruik waarvan Kevin Spacey en Bryan Singer beschuldigd worden, te wijten valt aan het feit dat ze hun geaardheid verborgen hielden.

“Ze zaten nog in de kast”, zei hij. “Vandaar al hun problemen met zichzelf en met anderen. Als ze open hadden kunnen zijn over zichzelf en hun verlangens, dan zou het misbruik waarvan ze beschuldigd worden niet zijn gebeurd.” De homoseksuele McKellen, die het best bekend is als Gandalf uit de ‘Lord of the Rings’-filmreeks, grapte nog: “Eerlijk gezegd ben ik aan het wachten tot iemand mij van iets beschuldigt. Ik zou me afvragen of ze de waarheid vertellen en ik het vergeten ben.”

Die uitspraken vielen echter niet in goede aarde en daar heeft McKellen zich nu dus voor verontschuldigd. “Ik was fout”, schreef hij in een boodschap op Twitter. “Ik wou enkel LGBTQ-mensen aanmoedigen om trots en open te zijn over hun geaardheid. Maar ik heb me onhandig uitgedrukt. Ik zou nooit of te nimmer seksueel misbruik bagatelliseren of goedpraten.”

De acteur zegt dat hij erg veel spijt heeft van zijn uitlatingen en biedt dan ook zijn oprechte excuses aan voor alle commotie die hij ermee veroorzaakt heeft. “We moeten luisteren naar de klachten over seksueel misbruik,” vervolgde hij, “en de beschuldigden een kans geven om hun naam te zuiveren. Als ze dat niet kunnen, zouden ze geen machtspositie meer mogen bekleden.”

1/4 As part of an extended podcast recently, I suggested that if closeted people were instead open about their sexuality they wouldn’t abuse others. That, of course, is wrong. pic.twitter.com/9k6KLH2hx9 Ian McKellen(@ IanMcKellen) link