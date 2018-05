Ian McKellen (79) denkt nog lang niet aan stoppen EVDB

27 mei 2018

Acteur Ian McKellen (79), die we allemaal kennen als Gandalf uit 'Lord of The Rings', heeft bekendgemaakt dat hij er nog helemaal niet aan denkt om met pensioen te gaan. Hij kan zich niet inbeelden waar hij zich dan thuis mee zou moeten bezighouden.

De Engelse Ian McKellen, bekend uit onder andere 'The Da Vinci Code', 'Lord Of The Rings' en 'Mr. Holmes', wil nog lang niet met pensioen. De 79-jarige acteur weet niet wat hij anders met zijn tijd zou doen.

"Zo lang mijn geheugen en mijn knieeën het nog doen, blijf ik acteren", vertelt McKellen aan AP.

"Mijn geheugen en bewustzijn zijn er nu nog, maar er kan een dag komen dat ze mij in de steek laten. Dan krijg ik waarschijnlijk spijt dat ik de dingen die ik wou doen, niet gedaan heb toen ik nog gezond was. Ik ben gezond, dus ik ben hier. En wat zou ik thuis in godsnaam moeten gaan doen?"

Toen hij nog een jonge acteur was, genoot McKellen zelf van het gezelschap van oudere acteurs. "Ze leerden me veel bij en vertelden mij van alles en nog wat. Toen was het mijn droom om later zoals hen te kunnen zijn en nu ben ik een van hen!"