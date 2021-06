Huwelijksreis van Hanne van K3 zag er iets minder exotisch uit dan gepland door coronacrisis

Hanne besloot om haar huwelijk met Jorn vier maanden geheim te houden. “Jorn had me verteld dat hij onze trouw liever geheimhield, omdat hij er zelf niet voor gekozen heeft om bekend te worden”, vertelt het K3'tje aan Showbizzsite. Ze maakte pas op oudejaarsavond bekend dat ze in het huwelijksbootje gestapt was. “Het was helemaal niet de bedoeling om dat op oudejaarsavond te zeggen, maar ik wou niet dat het nog langer verzwegen moest worden. Ik wou ons huwelijk eerst uitstellen, omdat er geen groot feest aan te pas zou komen. Maar door corona heb ik beseft dat liefde veel meer is dan een groot feest. Daarom hebben we het klein en intiem gedaan. En wie weet geven we binnen een aantal jaar wel een groot trouwfeest.”