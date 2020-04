Huwelijk van Mathias Coppens loopt op de klippen: “Soms betekent liefde ook loslaten” BDB

10 april 2020

16u32

Bron: Instagram 8 Showbizz Mathias Coppens (41) is niet langer samen met z'n echtgenote Sarah Van De Put. Dat maakte de VTM-presentator zelf bekend op Instagram. “Soms betekent liefde ook loslaten”, schrijft hij. De twee trouwden in 2008.

“Soms betekent liefde ook loslaten. In alle vriendschap en met een hart vol liefde, besluiten Sarah en ik om elkaar ruimte te geven”, schrijft Coppens bij een foto van hen twee op Instagram. “Op zoek naar de beste versie van onszelf. Samen zullen we er blijven zijn voor onze kinderen, Marcel en Lowis, om hen een warme thuis te geven. En ook op professioneel vlak blijven we samenwerken. We wensen dit in alle rust en privacy te verwerken. Ik zal hierover dus geen interviews geven. #bestfriendsforever”

Heel wat BV’s steken de presentator een hart onder de riem op sociale media. “Sterkte Mathias en Sarah", schrijft ‘Familie’-acteur Kürt Rogiers. Ook regisseur Jan Verheyen heeft mooie woorden voor de twee: “Jullie zijn allebei fijne, warme en integere mensen en ik wens jullie het beste toe.” Broer Staf Coppens reageert met hartjes op de post. “Hoe jammer, Mathias”, schrijft Joefm-presentatrice Rani De Coninck. “Maar hoe fijn dat jullie met zoveel wederzijds respect en liefde uit elkaar gaan. Veel sterkte in deze moeilijke periode voor jullie beiden! Warme knuffel.”

Mathias Coppens gaf het jawoord aan Sarah Van De Put op 7 juni 2008, de dag waarop hij zijn 30ste verjaardag vierde. De twee hebben twee kinderen: Marcel (11) en Lowis (9). “Ik doe mijn best, maar ik durf niet te zeggen dat ik een goede vader ben. Ik denk dat ik te weinig tijd in mijn kinderen steek. Uiteindelijk regelt mijn vrouw Sarah heel veel", zei hij eerder in een interview.