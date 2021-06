Huwelijk van Lil’ Kleine en Jaimie Vaes gaat ook dit jaar niet door

Veel vraagtekens

Enkele bronnen bevestigden ook aan de website Shownieuws dat hun trouwfeest dit jaar inderdaad niet meer doorgaat. “De vraag is zelfs of de bruiloft überhaupt nog doorgaat. Jaimie Vaes is behoorlijk aan het denken gezet”, vertelt Bart Ettekoven in Shownieuws. Volgens Ettekoven ziet Lil’ Kleine het hele gebeuren wél nog zitten, maar moet hij van zijn verloofde eerst een aantal zaken veranderen.

De timing van het nieuws is alleszins bizar, want uit een persbericht dat maandag verstuurd is, blijkt dat we de voorbereiding voor hun huwelijk te zien zullen krijgen in de realityserie van Jaimie Vaes. Of we in het nieuwe seizoen van ‘Jaimie: In The Vaes Lane’ iets te zien zullen krijgen van het Ibiza-incident is voorlopig nog gissen. Discovery+, de zender waar de show op te zien is, zwijgt voorlopig in alle talen.