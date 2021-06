Huwelijk van Guy Van Sande voorbij: “Niemand begreep dat Nathalie bij hem bleef”

ShowbizzVijf jaar nadat hij in opspraak kwam, gaan Guy Van Sande (58) en zijn vrouw Nathalie (33) alsnog uit elkaar. Dat meldt Dag Allemaal. Nochtans was zij zelfs na z’n veroordeling tot drie jaar cel met uitstel voor het verspreiden en maken van kinderporno trouw aan z’n zijde gebleven. Een nieuwe regeling voor omgang met haar dochtertje is er nog niet, maar Nathalie heeft nu wel alle recht om daarnaar te vragen.

Twee jaar na z’n veroordeling voor het bezit, verspreiden en maken van kinderporno moet de acteur nu een huwelijksbreuk verwerken. Een onverwachte wending, want - tot grote verbazing en onbegrip van heel Vlaanderen - leek de liefde van Guy Van Sande en Nathalie onaantastbaar, zelfs toen aan het licht kwam dat hij tussen 2012 en 2016 meer dan 500 foto’s en 70 filmpjes met kinderporno had gedownload. Tijdens het onderzoek bleek dat Van Sande ook zelf een naaktfoto van een jong meisje had gemaakt in zijn eigen badkamer.

In een interview uit 2017 in Dag Allemaal verdedigde Nathalie haar man echter passioneel. “Door z’n drugsgebruik was Guy zichzelf niet in die periode”, zei ze. Ze wilde ook niet kiezen tussen hem en haar dochtertje.

Bang

Daarnaast vertelde Nathalie ook: “Guy heeft gezegd dat hij me niet zal proberen tegen te houden als ik bij hem weg wil. Maar ik dénk er niet aan. Ik vrees ook dat het de klap te veel zou zijn voor Guy, eerlijk gezegd. Ik ben bang dat hij zichzelf dan iets aandoet.”

Vandaag vertoeft Nathalie dan toch niet langer aan de zijde van Guy Van Sande. Maar zij noch hij willen iets kwijt over hun breuk. Ook Werner Kühn, de vader van Nathalies dochter, houdt de lippen op elkaar. “Ik heb ervan gehoord, maar sta me toe deze zaak eindelijk te laten rusten en er niet meer op in te gaan”, zegt hij.

Quote Als Nathalie niet meer samen is met de man die de oorzaak was van de strenge regeling, kan bekeken worden of ze haar kind nu meer te zien zal krijgen Jan Michel, Echtscheidingsadvocaat

In de ban

Werners advocate Iris Exelmans heeft ook iets vernomen over de liefdesbreuk. “Wij hebben uiteraard nooit begrepen dat zij bij hem wou blijven”, vertelt ze. “Omdat dat het contact met de dochter van mijn cliënt ernstig bemoeilijkte. Maar we konden niets doen, je kan niet via de rechtbank afdwingen dat iemand een relatie stopzet. En zij bleef altijd maar in de ban van die man. We hebben ons daar uiteindelijk heel schappelijk in opgesteld, onder begeleiding van haar ouders kon Nathalie haar dochtertje wel blijven zien, om de twee weken. En dat loopt goed. Wij kregen nog geen vraag om die bezoekregeling opnieuw te bekijken.”

“De angel is eruit”

Volgens advocaat Jan Michel, die gespecialiseerd is in echtscheidingszaken maar in deze kwestie voor geen van beide partijen opkomt, heeft Nathalie nu alle recht om een wijziging van de contactregeling te vragen. “Zij moet dan wel opnieuw naar de familierechtbank stappen en deze ‘gewijzigde omstandigheid’ inroepen. Want ja, de angel is eruit als zij niet meer samen is met de man die de oorzaak was van de strenge regeling. En daarna kan dan bekeken worden of ze haar kind nu meer te zien zal krijgen. Dat zal uiteraard grondig onderzocht worden vooraleer er uitspraak over wordt gedaan.”

