Huwelijk Pamela Anderson eindigde met SMS’je DBJ

08 februari 2020

15u31 0 showbizz Het huwelijk van Pamela Anderson (52) en Jon Peters (74) werd stopgezet met een SMS’je. Dat beweert US Weekly. De actrice en de filmproducent waren twaalf dagen getrouwd, voor Peters een berichtje stuurde naar de rondborstige blondine met de vraag om hun huwelijk - dat nog niet officieel was - te beëindigen.

Van hun twaalf dagen lange huwelijk, brachten er twee er zes dagen gescheiden van elkaar door. Pamela zat namelijk thuis in Canada toen Peters het SMS’je stuurde. “Dit huwelijk heeft me afgeschrikt”, zei hij. “Het deed me realiseren dat je op je 74ste een rustig leven moet ambiëren en geen internationale liefdesaffaire. Ik denk dat we elk onze eigen weg moeten gaan. Ik hoop dat je me kan vergeven”, stond er in de SMS.

Het huwelijk tussen Anderson en Peters was zo kort dat de papieren ervoor nog niet waren ingediend. Het koppel, dat afgelopen zaterdag aankondigde na twaalf dagen uit elkaar te zijn, was dan ook nog niet officieel getrouwd. Dat vertelt een ingewijde aan People.

Vrienden

De 52-jarige actrice en de 74-jarige filmproducent gaven elkaar op 20 januari het jawoord in Malibu. Twaalf dagen later vertelde Pamela dat het huwelijk was gestrand omdat ze het rustiger aan wilde doen. Wel zei ze goede vrienden te blijven met Jon, met wie ze dertig jaar geleden ook al kort samen was.

De actrice was eerder getrouwd met Tommy Lee (1995-1998), met wie ze twee zoons heeft. In 2006 trouwde ze met Kid Rock, maar ook dat hield niet lang stand. Pamela gaf vervolgens twee keer, in 2007 en 2013, het jawoord aan Rick Solomon.