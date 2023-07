Hunk van ‘#LikeMe’ Maksim Stojanac naarstig op zoek naar nieuwe acteerjobs: “Ik sta open voor alles”

muziek Q-Beach House in Oostende lokte deze zomer al 125.000 bezoekers: “Elke dag volle bak en ambiance. Zelfs als het regent”

De zomer is halfweg en dus ook de strandfeestjes in het Q-Beach House in Oostende. Die blijken erg in trek, want in juli brachten al meer dan 125.000 luisteraars een bezoek aan de radiostudio op het strand tussen het casino en de Koninklijke Gaanderijen. Wij gingen er ook een Q-cocktail drinken en kregen een rondleiding achter de schermen door dj’s Jana De Wilde en Jarne Rediers.