HUMO’s Rock Rally, editie corona: electropop en bevlogen gitaarspel maar geen juichend publiek

Deze editie van HUMO’s Rock Rally zal de Belgische muziekgeschiedenis ingaan als de vreemdste ooit. Of toch als de coronaversie. Maar met een winnaar als Meskerem Mees voegt de wedstrijd wel een bijzonder talent toe aan de lijst van laureaten. Ze treedt zo in de voetsporen van onder meer Whispering Sons, Compact Disk Dummies en Goose.

Ijzersterk en met kop en schouders boven de rest van het deelnemersveld, dat was het verdict. Mees, behept met een prachtige stem en bevlogen gitaarspel, speelde solo en wist iedereen vanaf de eerste noot in te pakken. Een prestatie om u tegen te zeggen, wetende dat ze 799 andere bands en artiesten de loef afsteekt en naar huis mocht met een cheque ter waarde van 10.000 euro. Niet min.

In haar kielzog volgen de innemende postrock van Wolker en de rake raps van Dyce. Of de bands een bloeiende toekomst staat te wachten, is nog even afwachten. Hoe langer corona zich toont als spelbederver, hoe langer het duurt voor muzikale talenten zich op podia overal te lande in de kijker kunnen spelen.

Stond niet op het podium, maar mocht wel naar huis met de ING-publieksprijs: Yokan, de Gentse electropopband. Maar liefst 20.000 mensen brachten een stem uit, en Yokan – een dik, Japans gegeleerd dessert - kreeg de meeste online vinkjes. Net na de finale konden we Lukas Maes (drum, stem) even spreken. Pintje in de hand, dronken van vreugde en met een glimlach die van de wereld plots een betere plek maakte: “We hadden dit echt niet verwacht,” vertelde hij, “Dat klinkt als een ongelooflijk cliché, want ik denk niet dat er een band is die zijn kansen juist kan inschatten. Maar dit is een ongelooflijke opsteker. We hebben de laatste weken dan ook keihard gerepeteerd, omdat we wisten dat we er moesten staan op de finale. Het was een sterk deelnemersveld, en we hebben ongelooflijk genoten van het parcours, ook al was het door corona wat hobbelig.”

Jullie stonden voor het eerst in de AB. Heilige muzikale grond.

“Ja, dat is zo. Spannend en vreemd tegelijk, toch. Je weet dat spelen in de AB voor een Belgische band zowat het summum is. Dit is een plek die geschiedenis ademt. Dat wij er met Yokan konden spelen, is fantastisch. Normaal gezien staat er massa’s volk in het publiek. Nu was dat niet. En er werden bij de prijsuitreiking ook geen pintjes naar het podium gegooid (lacht). Maar misschien is dat zo slecht niet.”

En nu? Jullie gaan naar huis met 2500 euro. Al plannen?

“We hebben het er met de band nog niet over gehad, neen. Maar wellicht investeren we het in opnames of instrumenten. Hoe dan ook, we gaan alleszins door op hetzelfde elan en zullen dit moment grijpen om er nog harder tegenaan te gaan. Ik ben blij dat het publiek ons wist te smaken. We dachten dat Meskerem Mees ook met de publieksprijs zou gaan lopen, omdat haar muziek toch al gedraaid wordt op de radio. Maar kijk. We hebben zoals elke band wel stemmen geronseld, maar zijn daar niet al te fanatiek mee aan de slag gegaan. Mensen weten ons wel te vinden.”

Wij althans wel. Klop gerust nog eens aan als de nieuwe plaat er is. Succes!

