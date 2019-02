Huishoudster Michael Jackson onthult na jaren wat zich binnenskamers afspeelde: "Hij was een roofdier" TDS

Bron: 60 Minutes/9news 22 Showbizz Adrian McManus werkte bijna 20 jaar geleden als dienstmeisje op het landgoed van Michael Jackson. Ze kan sommige dingen niet vergeten die ze daar heeft gezien, zegt ze in de Australische tv-show ‘60 Minutes’. “Hij gedroeg zich als een roofdier”, aldus de huishoudster. Tijdens haar werkuren zag McManus de King of Pop de jongens die hij had uitgenodigd innig vertroetelen en kussen.

Het was 1990 toen McManus voor Michael Jackson begon te werken. De samenwerking verliep vlot en al na drie maanden werden de privévertrekken van de popster toevertrouwd aan de huishoudster. Volgens McManus kwamen daar zijn donkerste verlangens naar boven. “Michael had een aardige, vriendelijke kant en dan had je ook zijn duistere zijde.”

Volgens McManus werd ze met de dood bedreigd als ze ooit zou onthullen wat ze allemaal op Neverland had gezien. Een werknemer van Jackson zou indertijd tegen haar gezegd hebben: “Als je ooit in een talkshow of tv-show verschijnt, huren we een moordenaar in die je nek doorsnijdt. Ze zullen je lichaam nooit vinden.” Toch wil ze nu haar verhaal doen voor de camera’s. De vrouw gaat zelfs met de cameraploeg langs bij Neverland, waar ze voor de grote poort haar oude maar nog steeds gruwelijke herinneringen ophaalt.

Dronken voeren

Adrian claimt onder meer dat Michael kleine jongetjes dronken voerde. “Ik zag jongens bij hem in bed liggen en ik heb zijn ondergoed in de jacuzzi in de slaapkamer zien drijven samen met de onderbroekjes van de jongetjes.”

Het voormalig dienstmeisje was ook niet verbaasd toen ze in 2009 hoorde dat Jackson was overleden aan overmatig medicijngebruik. McManus heeft de King of Pop twee keer eerder een overdosis zien nemen. “Ik dacht dat hij dood was. Zijn ogen waren open en het leek erop alsof hij niet ademde. Ik zei: ‘Michael, Michael.’ Toen werd hij wakker en barstte in huilen uit.”

Het integrale interview met McManus wordt zondagavond in Australië uitgezonden.