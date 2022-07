Huis van ‘Temptation Island’- kandidate Rodanya is volledig afgebrand: “Onze grootste nachtmerrie is nu werkelijkheid”

Rodanya Kelsey zat volop op een roze wolk toen ze recent bekendmaakte dat ze in verwachting is van een tweeling. Het is intussen al haar derde zwangerschap. Zo heeft ze al een zoontje Levay Ace en dochtertje Feyla Mae met haar ex-lief Morgan. Met deze laatste nam ze in 2019 deel als koppel aan het realityprogramma ‘Temptation Island’. Over de vader van de tweeling is nog niets bekend.

De roze wolk lijkt nu in een grijze donderwolk te zijn veranderd, want Kelsey heeft in haar Instagram Stories bekendgemaakt dat haar huis getroffen is door een zware brand. “Onze grootste nachtmerrie is werkelijkheid geworden. Ons hele huis is afgebrand.” Ze schakelt de hulp van haar volgers in om haar, en haar kinderen, aan een nieuwe woning te helpen. “Mochten jullie weet hebben van een leegstaand huis, geef dan een seintje! Het liefste in de buurt van Arnhem”, klinkt het.