Huis van Marijn Devalcks grootmoeder was plots het decor van de Pussycat: “Voor mij was het echt een soort van griezelhuis”

ShowbizzIn het Joe-programma ‘Speeltijd’ keert Ann Van Elsen (41) elke week met een bekend persoon terug naar de klas (middelbaar of lagere school) om samen de fijne momenten uit hun tienerjaren te herbeleven. Deze week is Marijn Devalck (70) aan de beurt. In zijn gesprek met Ann vertelde Marijn onder meer over Ilse, de liefde van zijn leven, en over hoe hij als 12-jarige de politie over de vloer kreeg.

Aanvankelijk was Marijn Devalck getrouwd met een vrouw die hij bij de VRT had leren kennen, maar uiteindelijk zijn de twee uit elkaar gegroeid. Niet veel later kwam hij Ilse, de liefde van zijn leven, tegen. “Het ene wil je niet verliezen. Met het andere wil je niet beginnen omdat het je pijn doet. Maar op een bepaald moment moet je toch de knoop doorhakken en gaat het leven verder.” Ondertussen is Marijn ook al meer dan 35 jaar samen met ‘zijn’ Ilse. Samen vormen ze een doodgewoon gezinnetje dat net zoals elk ander gezin moet werken aan zijn geluk

Ann Van Elsen en Marijn Devalck gingen ook nog verder terug in de tijd. Toen Marijn twaalf was, kreeg hij de politie over de vloer. De Vlaamse acteur had op de markt een mes gekocht dat hij wilde meenemen op kamp met de KSA. “Het was vakantie en wij waren aan het spelen langs een beek. Op een bepaald moment kwamen er twee meisjes van onze leeftijd voorbij en wij wilden ze eens goed bang maken.” Net zoals Zorro trok Marijn het mes uit zijn zak. Gevolg? De twee meisjes hebben het op een lopen gezet, maar niet veel later stuurden ze hun vader af op Marijn. “Mijn moeder zei toen tegen de politieagent: ‘Hij gaat ook politie worden later’. Maar de agent dacht daar anders over: ‘Ik denk dat uw zoon eerder in den bak gaat geraken dan dat hij bij de politie zal geraken’.”

Tijdens zijn schoolperiode is Devalck ook gepest geweest door de broeders. “Er was een broeder die aan mij geen les meer wilde geven. Toen hij binnenkwam, moest ik buiten in de gang wachten.” Naar eigen zeggen heeft hij nooit geweten waarom hij uit de klas moest. Tijdens een les van een andere broeder krijg hij dan weer zonder reden een brede lat in zijn gezicht. “Mijn klasgenoten dachten dat ik hem ging vermoorden. Ik had hem door het raam kunnen gooien, maar ik heb me toch kunnen intomen.”

Uiteindelijk behaalde Marijn zijn diploma niet. Toen hij 21 was, wilde hij daarom in de plaats vrachtwagenchauffeur worden. De Vlaamse acteur heeft zijn rijbewijs om met een vrachtwagen te rijden ook effectief gehaald. “Ik had een goede reden”, legde Marijn uit aan Ann Van Elsen. “In het Mechels miniatuurtheater was ik namelijk welkom als vrachtwagenchauffeur.”

Last but not least vertelde Marijn Devalck nog hoe het griezelhuis uit zijn jeugd later het decor werd van de Pussycat. “Ik weet nog altijd niet hoe het kwam. Ik stond die ochtend in kwestie op en toen zag ik het adres van mijn grootmoeders huis op mijn callsheet staan.” Een grote verrassing voor de acteur, maar uiteindelijk is het wel een soort van zegen geweest voor Marijn. Voor hem was het huis van zijn oma namelijk een echt griezelhuis. “Maar die ervaring heeft mij genezen van dat beeld.”

