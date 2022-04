‘Huis Gemaakt’-jurylid Cerina Marchetta laat in haar kaarten kijken: “Mijn man zal zeggen dat ik een tang ben”

Celebrities Kevin Federline felici­teert ex Britney Spears met zwanger­schap

Kevin Federline (44), de ex-man van Britney Spears (40) heeft via een verklaring door zijn advocaat laten weten dat hij zijn ex feliciteert met het heugelijke babynieuw. Maandag kondigde de zangeres aan dat ze een kindje verwacht met haar verloofde Sam Asghari (29). Het is hun eerste kindje samen, maar Britney is ook moeder van zonen Sean (16) en Jayden (15) die ze deelt met Federline. Ook andere bevriende beroemdheden uitten hun felicitaties voor de popster.

13 april