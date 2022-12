Huidige Baba Yega-dansers stoppen ermee, maar er is een wissel op komst

Showbits ‘Blind Gesprongen’ zoekt nieuwe deelnemers, maar hoe gaat het met de kandidaten uit het eerste seizoen?

Wie op zoek is naar een nieuwe job en blind wil springen, aarzelt best niet te lang, want dit weekend sluiten de inschrijvingen voor het nieuwe seizoen van ‘Blind Gesprongen’. In het programma gaat Nora Gharib samen met een expertenteam op zoek naar een nieuwe professionele uitdaging. Maar hoe goed matchten de experts de kandidaten uit seizoen 1 met hun nieuwe job? Nora geeft een overzicht en vertelt meteen ook alles over haar stunt tijdens de opname voor het oproepfilmpje.

3 december