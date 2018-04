Huh? Deze jonge Erik Van Looy regisseerde ooit dit kijkcijferkanon EDA

02 april 2018

09u12

Bron: VIER 1 Showbizz Nu kennen we Erik Van Looy allemaal als de presentator van 'De Slimste Mens' en als regisseur van Vlaamse films. Maar wie gisteravond naar 'Café De Mol' keek op VIER, ontdekte een vergeten verleden op zijn CV.

Erik was namelijk in een ver verleden één van de regisseurs van De Mol. "Ha hiere die foto", schrok Van Looy op tijdens zijn passage in 'Café De Mol'. Ondanks de leeftijd van het programma, vindt de quizmaster het nog steeds een sterkhouder.

"Ik vind de afleveringen van nu minstens even sterk als die van vroeger en dat is wel straf want het programma heeft toch al een zekere leeftijd. Het is ongelofelijk fris, fantastische televisie, gemaakt door een jonge ploeg. Je moet rekenen vroeger werd het gemaakt door Bart De Pauw, Tom Lenaerts, Michiel Devlieger en Michel Vanhove. De mensen die het nu doen, da's heel straf."