Hugo Sigal zingt voor het eerst zonder zijn Nicole, Bart Peeters krijgt carrièreprijs: dit was de uitreiking van de Kastaars

‘De Slimste Mens ter Wereld’, ‘The Voice’ en een Nederlandstalige versie van Oscar and the Wolf zijn ‘Warrior’ gebracht door onze Eurovisiesongfestivalinzending Gustaph. Een spectaculaire mix om de nieuwe mediaprijzen in te luiden door presentatoren Danira Boukhriss, Koen Wauters en Gert Verhulst - die al zingend de show openden. Die lijn werd meteen doorgetrokken in het uitdelen van de Kastaars. Geen standaard enveloppen; elke uitreiking werd een act. Van rondrijdende radiostudio’s - in het Studio 100 Pop-Up Theater is alles voorhanden - tot een musicalscène waarin plots Niels Destadsbader zijn zomerhit ‘Ik neem er één’ komt zingen. De eerste Kastaar om de spits af te bijten, was die van ‘Deelnemer 2022'. Bart Cannaerts en zijn deelname aan ‘De Slimste Mens ter Wereld’ ging ermee lopen. “Oké, ik heb al meer Kastaars gewonnen dan Koen Wauters, yes! Wauw! Oké, dit slaat nergens op”, lachte de tv-maker die zijn stand-up comedian-mopjes niet kon inhouden. “Deelnemen is belangrijker dan winnen. Maar je kan dus ook winnen door deel te nemen. Dank u wel, Erik Van Looy om mij vooraf alle antwoorden door te sturen. En dank u ook aan mijn ouders, die hier vandaag niet zijn.” Al was Bart niet de enige die voor een komische noot zorgde. Ook James Cooke deed - verkleed als radijsje uit ‘The Masked Singer’ - z’n bijdrage. Gekleed als het olijke figuurtje ontving hij de prijs voor ‘Mediapersoonlijkheid’.

Acht Kastaars werden gekroond door de Vlaming zelf. Drie - juryprijs, doorbraak en carrièreprijs - werden rechtstreeks gekozen, door een negenkoppige jury onder leiding van Luc Appermont. Goed om weten: je kan elke prijs maar één keer winnen. De belangrijkste, die van ‘Doorbraak’ ging naar Gloria Monserez. “Amai”, sprak de 21-jarige. “Dank u, echt. Amai, goh. Dank u wel allemaal. Dank u wel VRT. Dank u wel VTM en het team van ‘The Voice’. En dank u wel SBS waarmee ik ‘Liefdestips’ heb gemaakt. En zeker ook Ketnet, dank u wel”, somde de nieuwe tv-belofte haar parcours van het voorbije anderhalf jaar op. “Dit is mijn allereerste rode loper trouwens”, zei Gloria vooraf nog. In een jeansbroek en een tweedehands topje. “Ik had daar zin in, dus waarom niet (lacht). Mijn topje kostte trouwens maar acht euro.”

Bart Peeters mocht dan weer de carrièreprijs in ontvangst nemen. “Over de grenzen heen, da’s héél chique”, klonk het in tranen. “De kleurentelevisie was net uitgevonden, mensen stuurden gele briefkaarten naar ‘De Droomfabriek’ - maar da’s écht al lang geleden. Ik heb mij op tv heel erg geamuseerd, en de wereld vaak schoner voorgesteld dan hij is. Het is een harde wereld, dat weet ik. Maar als ik Rudy Vranckx zie zitten, dat zijn nu de echte helden van tv. Ik wil iedereen bedanken, en dat zijn duizenden mensen... Mijn broer en manager Stijn, de kijkers, mijn familie. Zonder toelating van de kijkers heb je niks. Merci.”

Winst ook uit eigen huis. De Kastaar voor ‘Beste podcast’ ging naar HLN-podcast ‘De Kroongetuigen’ van Birgit Van Mol. “Heel fijn dat ik na al die jaren tv in een nieuw medium ben mogen stappen, en er dan ook een Kastaar mee mag winnen”, sprak ze. “Heel hard bedankt aan iedereen om op ons te stemmen. Ik zeg heel bewust ons, want deze podcast is echt teamwork dat ontstaan is in 2013 met het gelijknamige tv-programma. Intussen hebben al twee miljoen mensen geluisterd naar ‘De Kroongetuigen’, dat is veel meer dan we ooit durfden de hopen. Niet vergeten dat dit rue crime is en dus achter ieder verhaal échte mensen zitten van vlees en bloed. Aan hen wil ik zeggen: deze Kastaar is voor jullie.” Voor de Kastaar van ‘Beste radioprogramma’ vielen onze collega’s Maarten Vancoillie en Dorothee Dauwe van Qmusic in de prijzen. “We doen dit al tien jaar, ik zou dit met niemand anders willen doen dan met u, Maarten”, sprak Dorothee. “Dank u ook aan onze liefste luisteraars. En aan ons team, we zijn een hele grote groep vrienden. Op naar de volgende tien jaar!”

Ook zij wonnen een Kastaar: Beste online videoreeks: een zoete triomf voor Average Rob, zo bleek. “Ik heb dit project ooit gepitcht aan een zender en ze hebben geweigerd. Ik ben blij dat ik toch heb doorgezet. Dit is de beste beslissing van m’n leven. Echt merci aan alle mensen die kijken naar onze video’s.” Mediamoment van het jaar: Philippe verlaat De Mol. “Amai”, sprak hij. “Dit is echt voor de mensen voor het programma, voor mijn medekandidaten die zo positief gereageerd hebben. Echt merci. Gilles De Coster: moedige beslissing en dank u wel Vlaanderen om daar zo fantastisch op te reageren.” Beste fictiereeks: ‘Nonkels’. “Merci”, aldus Jelle. “En proficiat aan de andere genomineerden. Ook de organisatie, die was tiptop in orde. De broodjes waren iets te droog, iets van mayonaise had goed geweest. Sowieso de zender bedanken die hard geloofd heeft in. TV-programma: De Mol.

