Hugo Sigal, Tine Embrechts en Femke Verschueren vanaf september te zien in spektakelmusical ‘Red Star Line’

SHOWBIZZHugo Sigal, Tine Embrechts, Femke Verschueren en Bert Verbeke maken binnenkort hun opwachting in ‘Red Star Line’. Zij vervoegen de cast in september, wanneer de voorstellingen van de spektakelmusical opnieuw van start gaan. En daar is Gert Verhulst maar al te blij mee. “We hebben opnieuw een reeks topnamen kunnen strikken”, klinkt het enthousiast.

Na maar liefst 80 voorstellingen, geniet de cast van ‘Red Star Line' momenteel van een welverdiende vakantie. Maar geen zorgen voor wie de musical nog niet heeft kunnen zien. In september hernemen de shows in het Studio 100 pop-up theater in Puurs én zullen er zelfs nieuwe acteurs te bewonderen zijn op de planken. Zo zal Hugo Sigal de rol van Odillon spelen. Femke Verschueren neemt de hoofdrol van Marie op. Daarnaast zal ook Tine Embrechts als Zulma de cast vervoegen en speelt Bert Verbeke de rol van Cyriel. Het is een mix van bekende, doorwinterde acteurs en actrices en nieuw aanstormend talent.

Gert Verhulst is alvast blij met de nieuwe gezichten. “We zijn er opnieuw in geslaagd om een reeks topnamen toe te voegen aan de cast van ‘Red Star Line’. Ik ben vooral heel blij dat Hugo Sigal de rol van Odillon zal spelen. Het is altijd fijn samenwerken met de ongelofelijke vakman die Hugo is. Hij was al in heel wat producties van Studio 100 te zien.”

“Ik heb deze ongelofelijke voorstelling al een paar keer gezien en ben zo blij dat ze mij hebben gevraagd. Ik vind het fantastisch dat ik voor de eerste keer in zo’n grote productie als die van Studio 100 mag meedoen”, aldus Hugo. Ook Tine Embrechts kijkt uit naar de voorstellingen. “Studio 100 had al meermaals gepolst of ik wilde meespelen, maar ik had nog nooit de stap gewaagd. Toen zag ik de première en ik vond het een bijzonder mooie voorstelling. Dus ik dacht: zeg nu maar eens ja en proef er maar eens van. Ik ben heel benieuwd!”

Lees meer onder de foto.

Volledig scherm © Studio 100

Femke Verschueren staat te popelen om haar nieuwe rol als Marie volledig te omarmen. “Ik kijk er waanzinnig naar uit. Na het zien van de première hoopte ik al dat ik een rol zou mogen spelen in ‘Red Star Line’. Ik vind het enorm spannend, dit is het summum van wat je kan doen qua musical in Vlaanderen.” Volgens Bert Verbeke zit de sfeer met zijn nieuwe collega’s alvast goed. “Ik heb onlangs mijn collega’s al ontmoet en vond die eerste dag samen enorm fijn. Ze namen de tijd om mij rond te leiden achter de schermen. Het was spannend zoals een eerste schooldag!”

‘Red Star Line’ vertelt het verhaal van de Amerikaanse droom die twee miljoen mannen, vrouwen en kinderen uit Antwerpen najoegen tussen 1873 en 1934. Per schip naar New York emigreren in de fameuze Red Star Line, gedemonstreerd in de musical via een stalen en rondrijdende constructie van 38 meter lang en 7 meter hoog.

‘Red Star Line’, vanaf 13 september opnieuw te zien in het Studio 100 Pop-Up Theater in Puurs. Tickets & info via www.redstarline.nu.

KIJK. Eerste beelden van de spektakelmusical ‘Red Star Line’ maakten indruk

LEES OOK: