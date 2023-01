‘House of the Dragon’ meest illegaal gedownloade serie van 2022

TVDe serie ‘ House of the Dragon ’ is het voorbije jaar het vaakst illegaal gestreamd of gedownload. Dat meldt de website ‘TorrentFreak’. Hierbij onttroont de ‘Game of Thrones’-spin-off de Disney+-reeks ‘WandaVision’, die vorig jaar bovenaan de lijst stond.

De ‘Game of Thrones’-spin-off ‘House of the Dragon’ een succes noemen is een understatement. Na amper één aflevering raakte al bekend dat de reeks groen licht krijgt voor een vervolg. Maar het succes komt met een keerzijde. Zo gaat de prequel aan de haal gaan met de titel van ‘meest illegaal gestreamde serie in 2022', volgens de website ‘TorrentFreak’. De website stelt jaarlijks een ranglijst samen met de meest illegaal gedownloade series, op basis van eigen onderzoek. Daarbij baseren ze zich onder meer op gegevens van meerdere torrentsites. De HBO-reeks ‘House of the Dragon’ zou in 2022 het vaakst illegaal gedownload en gestreamd zijn. De voorbije twee jaar ging het goud naar een serie van Disney+. In 2020 stond ‘The Mandalorian’ bovenaan de lijst en in 2021 ‘WandaVision’.

Opvallend is dat ‘House of the Dragon’ hierbij in de voetsporen treedt van ‘Game of Thrones’. Tot in 2019 werd de rangschikking namelijk aangevoerd door de populaire fantasyreeks van HBO. Maar aan deze ‘heerschappij’ kwam een einde, nadat de serie zelf op een einde liep. Maar de opvolging is bij deze alvast verzekerd.

Rangschikking 2022

Afgezien van ‘House of the Dragon’ wordt de rangschikking verder aangevuld met nog opvallend veel fantasyreeksen. De reeks ‘The Lord of the Rings: The Rings of Power’ van Amazon Prime Video staat op de tweede plaats, gevolgd door ‘The Boys’. De Disney+-reeks ‘Moon Knight’ en ‘Halo’ van Paramount+ vervolledigen de top 5. De top 10 wordt verder aangevuld met ‘Obi-Wan Kenobi’ (Disney+), ‘The Book of Boba Fett’ (Disney+), ‘Stranger Things’ (Netflix), ‘She-Hulk: Attorney at Law’ (Disney+) en Andor (Disney+).

‘House of the Dragon’ is te bekijken op Streamz.

