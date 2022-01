'House of Cards'- acteur Kevin Spacey terug op de filmset, ondanks miljoenenclaim van Netflix

Celebrities Sinds Kevin Spacey (62) in 2017 werd beschuldigd van seksueel wangedrag, zat zijn carrière serieus in het slop. Maar nu staat Spacey opnieuw op de filmset, deze keer in Kroatië. Een broodnodige opsteker, want een maand geleden werd bekend gemaakt dat de controversiële acteur een schadevergoeding van 31 miljoen dollar moet betalen aan producten van de Netflix-serie ‘House of Cards’.

Het lijkt erop dat Kevin Spacey stilaan nieuw leven blaast in zijn vastgelopen acteercarrière. Na drie jaar stilte kreeg de acteur in 2021 een rol in de Italiaanse film ‘L’uomo Che Disegno Dio’ (‘The Man Who Drew God’). En in de zomer van vorig jaar werd de acteur gespot op een filmset in Californië. Nu heeft de acteur een rol te pakken in een film over de eerste Kroatische president Franjo Tudjman, geregisseerd door Jakov Sedlar.

Miljoenenclaim

Dat loon zal de acteur goed kunnen gebruiken. Spacey en zijn persoonlijke ondernemingen M. Profitt Productions en Trigger Street Productions, werden minder dan een maand geleden nog veroordeeld tot het betalen van advocatenkosten en schadevergoedingen aan de producent van ‘House of Cards’. De claim is goed voor zo’n 31 miljoen dollar (of 27,5 miljoen euro).

Het bedrag moet het verlies vergoeden dat Media Rights Capital, hoofdproducent van de Netflix-serie, heeft geleden om de hoofdrol van Spacey uit de serie te schrijven. Alsook voor het schenden van zijn acteer- en productiecontract over seksuele intimidatie. Daarnaast moet de acteur 1,2 miljoen dollar aan advocatenkosten en 235.000 dollar aan overige kosten betalen.

Volledig scherm Kevin Spacey als Frank Underwood in Netflix-serie 'House of Cards' © Netflix

Meer dan 20 beschuldigingen

Als gevolg van een lawine aan beschuldigingen van seksuele intimidatie claims werd de acteur in 2018 geschorst en uiteindelijk ontslagen uit zijn rol als Frank Underwood, de hoofdrol in de politieke thriller ‘House of Cards’. De bal werd aan het rollen gebracht nadat meerdere bronnen getuigden dat Spacey een jonge mannelijke productieassistent betast zou hebben, wanneer die laatste met hem naar het ziekenhuis moest. Ook zou Spacey een acteur betast hebben tijdens een auditie voor ‘House of Cards’.

Al snel volgt een beschuldiging van Star Trek- acteur Antony Rapp, die Spacey ervan beschuldigd hem seksueel aangerand te hebben toen Rapp 14 jaar oud was. “Hij pakte me op zoals een bruidegom doet met de bruid. In het begin kronkelde ik niet weg, want ik had zoiets van: ‘wat gebeurt er?’. Toen ging hij plots boven op me liggen”, stelde Rapp over het incident. Daarnaast wordt de acteur ook beschuldigd van een aantal seksuele aanrandingen in Engeland tussen 1996 en 2013, waaronder eentje dat hij seksuele handelingen uitvoerde op iemand die sliep.

In totaal traden meer dan 20 mannen naar de voorgrond als slachtoffer van het seksueel wangedrag van de Oscar-winnaar. Beschuldigingen die de acteur, tot op de dag van vandaag, ten stelligste ontkent. De acteur werd tot nu voor nog geen enkele gerechtelijke aanklacht veroordeeld.

