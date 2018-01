Hou haar in de gaten: deze actrice uit 'The Greatest Showman' wordt groter dan Beyoncé TC

10u55 0 AP Showbizz Met 'The Greatest Showman' is er nog eens een heuse musical in de cinema's beland. De grootste namen in de film zijn ongetwijfeld Hugh Jackman, Zac Efron en Michelle Williams. Maar volgens veel Hollywoodwatchers zal hun ster straks fel verbleken in vergelijking met die van een andere, jonge actrice in de cast: Zendaya.

De 21-jarige actrice en zangeres, tot nu toe vooral bekend uit producties voor Disney Channel, wordt een grote toekomst voorspeld. Maar wie is die Zendaya die als jeugdidool in de States net zo populair is als K3, Ghostrockers, F.C. De Kampioenen en 'De Buurtpolitie' dat samen bij ons zijn? Een portret van een artieste die nu al 'de nieuwe Beyoncé' wordt genoemd.

Kaskrakers

Na een hele reeks Disney-series en -films beukte Zendaya afgelopen jaar de grote Hollywoodpoort open met een rol in ‘Spider-Man: Homecoming’. Een prestatie waar ze tonnen lof voor oogstte. En vanaf deze week is er ‘The Greatest Showman’, voor velen nu al hét muzikale bios­coopspektakel van 2018. De volgende film waarin Zendaya te zien zal zijn, is wéér een ‘Spider-Man’-prent. Opnieuw een potentiële kaskraker, natuurlijk! Dit meisje is kieskeurig in wat ze doet, en dat is een goeie zet. Ze zorgt ervoor dat ze enkel in topfilms meespeelt, en dat lukt haar voorlopig perfect. Bovendien melkt Zendaya haar succes niet uit, en daarom zal het ook veel langer duren.

RV Zendaya in 'Spider-Man: Homecoming'.

Chouchou van Disney

Zendaya ligt nog altijd in de bovenste schuif bij Disney, de belangrijkste filmproducent ter wereld. En dat helpt, uiteraard. Disney heeft trouwens nog grootse plannen met haar. Zo wordt gefluisterd dat Zendaya de hoofdrol mag spelen in de liveversie van ‘Princess and the Frog’. Zendaya toont zich trouw aan Disney, dat haar heeft ontdekt. Ondanks haar recente Hollywoodsucces blijft ze meespelen in de jeugdreeks ‘K.C. Undercover’ op Disney Channel. Waaruit blijkt dat ze weet wie ze dankbaar moet zijn.

RV De klassieke tekenfilm 'The Princess and the Frog'. Zendaya zou de hoofdrol in de live action-versie mogen spelen.

Een toplief

De helft van een populair liefdeskoppel zijn, dat is altijd een goeie zet om het in Hollywood te maken. En hoewel ze het nog niet officieel willen bevestigen, is Zendaya al een tijdje het vaste lief van Tom Holland. Hij is 21, net als zij. En hij speelt Spider-Man. Het is dan ook niet moeilijk te raden hoe en waar Zendaya en Tom elkaar leerden kennen.

Photo News Zendaya met 'Spiderman' Tom Holland. Hoewel ze het nog niet officieel bevestigden zouden ze volgens sommige bronnen al maanden een koppel zijn.

Hot in de modewereld

Zendaya is naast een populaire zangeres en actrice ook een veelgevraagd fotomodel. De modehuizen en fashionmagazines zijn dol op haar. Ook al omdat ze durft te experimenteren met haar look. Zendaya is een kameleon, maar wel eentje die er in alle omstandigheden super uitziet. Dat leverde haar naast enkele contracten als 'gezicht' van verschillende labels en cosmeticaproducten ook al een Vogue-cover op, zowat het hoogste wat je kan bereiken als model.

Reporters / Insightmed Op de cover van Vogue.

Beter dan Bella

Zendaya wordt vaak in één adem genoemd met Bella Thorne. Allebei Disney-sterretjes uit de populaire jeugdreeks ‘Shake It Up’. En dus worden ze met elkaar vergeleken. Een vergelijking die Zendaya op dit moment met glans wint. Want terwijl Bella nog altijd als een fout starletje wordt beschouwd (met te veel feestjes, drank, drugs en foute vriendjes), scoort Zendaya met haar films én haar muziek. "Met wie ze worden vergeleken zegt eigenlijk alles", klinkt het in de Amerikaanse pers. "Bella is de nieuwe Lindsay Lohan, Zendaya is de nieuwe Beyoncé. Meer nog, ze heeft alle troeven in handen om Queen B te overtreffen. Hou die meid in de gaten, ze kan één van de grootste sterren worden die Hollywood ooit heeft gezien."

RV Met Bella Thorne in 'Shake It Up'.