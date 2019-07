Hooverphonic-zangeres Luka Cruysberghs: “Ik val op bad boys” Redactie

16 juli 2019

12u00

Bron: Humo 0 Showbizz In 2017 won Luka Cruysberghs (18) ‘The Voice van Vlaanderen’ en het jaar daarop mocht ze zich al de zangeres van Hooverphonic noemen. In Humo praat Luka over de komende tour met haar band in Italië en over de types jongens waarop ze valt.

Luka heeft zopas met glans haar laatste middelbaar weten af te ronden, en kan zich nu dus voor de volle honderd procent concentreren op de lopende tournee door Italië. “De hemel op aarde, dat is op dit moment mijn wereld”, vertelt ze. “‘t Is heerlijk om zonder herexamens van de zomervakantie te kunnen genieten, en al helemaal wanneer je ook nog eens in Rome en Assisi mag optreden. Alles in mijn leven valt op dit moment op zijn plaats. Ik voel me ongeveer net zo gelukkig als in mijn kindertijd, toen ik nog geen zorgen had en gewoon mijn leven leidde zonder me ooit iets af te vragen.”

Dat geluk vindt ze ook bij haar vriendje, maar mocht die haar voor een keertje carte blanche geven, weet Luka voor wie ze zou kiezen. “Leonardo DiCaprio, maar dan de jongere versie: superknappe gast. Net als Shawn Mendes trouwens (Canadese singer­songwriter, red.), alleen ziet die er me een tikje te lief uit.” Luka vertelt dat ze op bad boys valt. “Dat kun je wel stellen, ja (lacht). Daarom is mijn ultieme onenightstand Jughead Jones, het personage uit ‘Riverdale’ dat wordt gespeeld door Cole Sprouse. Een echte bad boy, én razend knap natuurlijk.”

