Hoogzwangere Maxime Meiland test positief op corona

“Ik heb slecht nieuws”, klinkt het op de Instagram Stories van Maxime. “Helaas is corona hier ook uitgebroken in huis. Het is nu vooral uitzieken”, laat de dochter van Martien Meiland verder nog weten op haar sociale media.

Familievakantie

Of er nog iemand van de familie Meiland positief getest heeft op coronavirus is niet geweten, maar de bekende Nederlandse familie is wel nog maar net terug van een vakantie in Curaçao. Wellicht is de 25-jarige Maxime dus niet de enige die het virus te pakken heeft.