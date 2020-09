Hoogzwangere Maartje Van Neygen vreest vroeggeboorte: “Veel last van harde buiken” Veerle Van de Wal

08 september 2020

06u00

Bron: Story 0 Showbizz Het gaat snel voor Maartje Van Neygen (24). Begin dit jaar trouwde ze met Senne (24), na een relatie van slechts enkele maanden. En als alles goed gaat, verwelkomen ze eind november hun eerste kindje samen. Al heeft ze toch ook zorgen: “Er zijn al signalen dat het misschien een vroeggeboorte wordt.”

Maartje kreeg eind vorig jaar nog een miskraam te verwerken. “Daarom was ik in het begin wel erg bezorgd”, zegt ze. “Nu pas zit ik op een roze wolk. Ik heb heel lang gewacht met het kopen van babyspullen. Maar nu onze baby perfect op de groeicurve zit, kan ik het een beetje loslaten.” Van Neygen vreest intussen wel voor een vroeggeboorte. “Ik heb inderdaad al veel last van harde buiken, wat kan wijzen op een vroeggeboorte. Daarom word ik heel goed opgevolgd. Het zorgt wel voor wat stress – zeker wanneer Facebook mij ‘aanbevolen artikels’ toont over horrorbevallingen.”

“Ik denk dat ik eind september toch al mijn tas klaarzet, je weet maar nooit”, aldus Maartje nog. “Gelukkig is Senne er, en hij bekijkt alles nuchter. Hij is mijn grote steun en toeverlaat. En sinds kort kan ik ook een beroep doen op een zelfstandige vroedvrouw. Dat ik haar altijd kan bellen, is enorm geruststellend.”

