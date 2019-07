Hoofdrol in musical ‘Annie’ gaat naar Josefien en Chaya van ‘The Voice Kids’ TK

02 juli 2019

09u06

Bron: Radio 2 0 Showbizz Dit najaar gaat de herwerkte versie van musical ‘Annie' in première, en gisteren werden alvast de hoofdrollen voorgesteld. Die zijn weggelegd voor enkele bekenden uit ‘The Voice Kids’: Josefien Derijcke uit Kalmthout en Chaya Van Mol uit Ittre. Josefien zat bij de finalisten in 2015, Chaya waagde vorig jaar haar kans bij de blind auditions.

Dit najaar zullen de twee meisjes - allebei 12 jaar oud - afwisselend in de huid van Annie kruipen in de nieuwe versie van de gelijknamige musical. Music Hall brengt de productie naar het Kursaal Oostende. Josefien en Chaya volgen daarmee Laura Tesoro, Pommelien Thys (van ‘#LikeMe’) en Deborah De Ridder op, die in voorgaande versies de rol op zich namen.

Annie heeft voor de gelegenheid overigens ook een makeover gekregen, want de rosse krullenpruik en de bekende sproeten zijn nergens te bespeuren.