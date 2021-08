Hoofd Amerikaanse acteursvakbond neemt het op voor Scarlett Johansson: “Schrijnend dat Disney haar afschildert als gierig”

Johansson beweert dat Disney haar heeft opgelicht door haar film ‘Black Widow’ tegelijkertijd op Disney+ en in de bioscopen uit te brengen. Zo loopt ze een bonus van miljoenen euros mis, want volgens haar contract wordt die bonus enkel gebaseerd op de ticketverkoop in de cinema’s; en dus niet op de verkoop via streamingzenders. Johansson noemt het contractbreuk en trekt naar de rechtbank.

Disney noemde de aanklacht in een statement “triest en verontrustend”: “Ze krijgt al een loon van 17 miljoen euro en is ruimschoots gecompenseerd voor de première op de streamingdienst. Het is jammer dat Scarlett niet meer begrip en respect heeft voor de omstandigheden die zijn ontstaan vanwege de coronacrisis.”

Seksistisch

Gabrielle Carteris vindt het absoluut niet kunnen dat Disney zomaar het loon van de actrice wereldkundig maakte: “Disney zou zich moeten schamen voor zulke seksistische pesterijen”, klinkt het. Bovendien prijst ze de actrice omdat ze een veelvoorkomend probleem in de kijker zet. “Nu de verkoopmodellen veranderen proberen bedrijven steeds vaker loonsverminderingen op te dringen bij acteurs en medewerkers. Maar niemand, in eerder welke sector, zou het slachtoffer mogen worden van onaangekondigde loonsvermindering. Dat is onredelijk en onrechtvaardig. Acteurs en actrices moeten betaald worden volgens hun contract, punt uit.”

“Wij maken ons ook grote zorgen over de focus op haar gender, in de communicatie van Disney”, gaat Carteris verder. “Vrouwen zijn niet ‘respectloos’ of ‘gevoelloos’ wanneer ze vragen om een eerlijk loon. Disney heeft contractbreuk gepleegd, en Scarlett vecht voor gerechtigheid. Zij is een leider die het voorbeeld kan geven aan andere actrices. Als vrouw wordt ze namelijk sowieso al minder betaald dan mannelijke acteurs. Vrouwen in alle sectoren zijn het slachtoffer van ongelijke verloning, en commentaren zoals die van Disney werken dat in de hand. Ze willen haar doen overkomen als gierig, terwijl ze zich zélf schuldig maken aan het oneerlijk verlonen van hun medewerkers.”

Ook de organisaties Women in Film, ReFrame, en Time’s Up lieten via een statement al weten dat ze Disney veroordelen voor de ‘gender specifieke aanval’ op Johansson. “Disney toont aan dat ze een omgeving in de hand werken waarbij vrouwen sneller kritiek krijgen wanneer ze opkomen voor hun eigen rechten dan mannen.”

Nog meer klachten

Scarlett staat er trouwens niet langer alleen voor. Ook andere Disney-actrices, zoals Emma Stone (‘Cruella’) en Emily Blunt (‘Jungle Cruise’) voegen zich bij de strijd. Er gaan hardnekkige geruchten dat ook zij zich bedrogen voelen door de studio, gezien ook hun films een release kregen op Disney+ terwijl ze nog in de bioscopen speelden. Het zou dus kunnen dat Disney binnenkort nog een paar extra aanklachten in de bus krijgt.

