Hondenuitlater Lady Gaga blikt terug op schietpartij: “Ik had maar één doel voor ogen: de hondjes veilig thuis krijgen”

Ryan Fischer vertelt dat hij die bewuste avond net op een succesvolle date geweest was, en dus in een vrolijke bui met de drie Franse bulldogs van Lady Gaga - Miss Asia, Gustav en Koji - ging wandelen. Maar toen hij een rustige straat inwandelde, sprongen twee mannen uit een witte Nissan Altima. “Geef het op”, schreeuwden ze. Eén hond, Miss Asia, kon ontsnappen, maar de twee anderen werden meegenomen door de aanvallers. Ze schoten Fischer in de borst en reden daarna weg. “Mijn brein begon heel snel te werken", zegt Fischer nu. “Ik moest echt mijn opties afwegen - zeg ik van wie de honden zijn? Want als ik dat doe, zal er meer media-aandacht zijn.” De man zegt dat hij maar één doel voor ogen had: de hondjes veilig thuis krijgen. “Ik bloedde leeg en dat was de enige gedachte die door mijn hoofd ging. Wat is de beste manier om dit aan te pakken zodat de honden gevonden kunnen worden?"

Fischer werd in allerijl naar het ziekenhuis gebracht. “Ik was volledig bij bewustzijn en probeerde grapjes te maken. Wanneer ik mezelf in een absurde situatie bevind, probeer ik er de humor in te vinden. En dit was zonder de twijfel de meest absurde situatie ooit."

“Een held voor altijd”

Lady Gaga liet al eerder weten hoe dankbaar ze Fischer was. In een mededeling na de aanval noemde ze hem publiekelijk “een held voor altijd. Hij riskeerde zijn leven om te vechten voor onze familie", klonk het. Maar ook achter de schermen stond ze haar medewerker bij. Zo zou hij in haar huis hebben mogen verblijven nadat hij uit het ziekenhuis werd ontslagen en stuurde ze een therapeut naar hem toe. “Ze zijn mijn vrienden", zegt Fischer. “Ik houd van hen en ze waren er zeker voor me. Ik heb niets dan dankbaarheid voor alles wat ze gedaan hebben. Het is gewoon een rare situatie, omdat het allemaal in de media werd uitgesmeerd. Maar ik ben heel dankbaar voor die vriendschap."

Lady Gaga's dog walker, Ryan Fischer

Crowdfunding

Fischer mocht na een week het ziekenhuis verlaten, maar moest nog verschillende keren teruggaan voor bijkomende ingrepen. Zo moest hij meer dan een derde van z'n long laten verwijderen omdat het orgaan niet goed genoeg herstelde. De man probeert nu geld op te halen voor een roadtrip door de Verenigde Staten. Zelf noemt hij het een “queeste om mijn emotionele en mentale gezondheid te versterken." Maar fans vrezen dat het betekent dat Lady Gaga hem niet langer écht steunt. “Iedereen dacht dat ik de schuld op één iemand probeerde af te schuiven, maar het draaide allemaal om liefde", legt Fischer nu uit. “Ik heb zoveel steun gekregen, waar ik ook erg dankbaar voor ben. Ik heb niets dan dankbaarheid in m’n hart voor de zorg en de steun die ik heb gekregen. De meeste slachtoffers van een misdaad krijgen dat niet. Ik wel en daar ben ik dankbaar voor.”

Maar Fischers assistente Elisha Ault vertelt in Rolling Stone een ander verhaal. “Ze steunden hem van veraf", zegt zij. “Er waren heel wat geruststellende woorden: ‘Oh, maak je geen zorgen, we gaan helemaal voor je zorgen.’ Maar niemand kwam hem bezoeken, of praatte met hem of legde contact. Ryan was meer dan een medewerker. Ze waren jarenlang echte vrienden.”

De hondjes zijn ondertussen allemaal weer veilig en wel bij Lady Gaga. De politie van Los Angeles heeft vijf mensen gearresteerd in verband met de zaak.

