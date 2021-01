Hondenbescherming roept Gordon op te stoppen met internetserie: “Zijn hondje is niet gezond”

Gordon introduceerde Toto zo’n twee weken geleden aan de buitenwereld en plaatste sindsdien verschillende filmpjes waarop te zien is dat de kleine viervoeter bij hem thuis vrolijk in het rond dartelt. De presentator wil nu hij door de coronacrisis werkloos thuis zit mensen positiviteit brengen. Dat probeert hij te doen door samen met zijn kersverse pup Toto te gaan videobellen of op bezoek te gaan bij fans.

‘Lik mijn reet’

Een sympathiek idee, maar dierenwelzijnsorganisaties zeggen bezorgd te zijn om de gezondheid van de jonge pup. “Wij zien op basis van de vele filmpjes en foto’s dat de fokker van dit hondje zich niet aan alle regels heeft gehouden”, constateert de Hondenbescherming op basis van de voorschriften van de NVWA. “Het hondje heeft een veel te platte en korte neus met geen natuurlijke holte. Dat is zorgwekkend, omdat het beestje nu te weinig zuurstof binnenkrijgt. Alleen met een operatie kun je hier iets aan doen. De hond overal mee naartoe slepen en hem uitputten voor een programma, is echt niet verstandig. Daar maken wij ons zorgen over en daarom zeggen wij daar wat van.”

Gordon reageerde daarop furieus. “Ik word er zó moe van, echt. Zo’n beestje dat gewoon helemaal gezond is en goed is. Ik zweer je, soms denk ik wel eens: wanneer doe je het nou goed? Jonge, jonge, jonge. Gewoon geen woorden voor, echt. Daar lusten de honden geen brood van. Get a f*cking life, echt. De Koninklijke Hondenbescherming… Nou, echt, lik mijn reet!” tiert hij in een video op Facebook.

Eindeloos doorfokken

Gordon neemt het de instanties kwalijk dat zij op basis van filmpjes een oordeel vellen over een dier op afstand. ,,Enorm onprofessioneel”, zegt hij. Een woordvoerder van de Hondenbescherming legt uit dat haar opmerkingen gebaseerd zijn op feiten, op officiële rapporten van diverse (overheids)instanties. ,,Er is de laatste jaren veel te doen over dit type hond en zijn gezondheid. Het eindeloze doorfokken heeft tot grote gezondheidsproblemen geleid en veroorzaakt veel hondenleed. Het is belangrijk dat iemand met zo veel invloed en status als Gordon zich daar bewust van is en zijn volgers daar goed over informeert.”

De Hondenbescherming gaat verder: “Als wij onrechtmatigheden zien, of dat nu in het echt bij iemand thuis is of in een video van een BN’er, dan is het onze taak om alarm te slaan. Het beestje is gewoon niet gezond. Dat zeggen wij niet om hem te pesten, wij baseren ons op officiële rapporten en uitspraken van de minister.” In de wet is inderdaad sinds 2019 vastgelegd dat er met honden die geen open neusgaten hebben, niet gefokt mag worden.

Extreem schadelijk

Ook Dier & Recht, dat zich inzet voor dierenwelzijn, maakt zich zorgen. “Op de foto’s en in de video’s is te zien dat de arme Toto geen open neusgaten heeft. Dat betekent dat het hem moeite kost om lucht binnen te krijgen”, schrijft dierenarts Kelly Kessen. “Ook is te zien dat het arme diertje scheel kijkt. Dit komt door het tekort aan ruimte in de korte schedel. De ogen passen niet in de te ondiepe oogkassen. Daardoor kijken Franse bulldogs vaak scheel, en hebben ze oogzweren.”

Gordon heeft volgens de dierenarts een hondje gekocht met ‘extreem schadelijke uiterlijke kenmerken, waar in Nederland niet op gefokt mag worden volgens de wet’. “We hopen dat als Gordon zich hiervan bewust is hij zijn volgers oproept om zijn voorbeeld vooral níét te volgen”, besluit Kessen. Gordon wil niets van de kritieken weten en zegt juist dat hij heel zorgvuldig is geweest in zijn zoektocht. ,,Hoe ik eraan kom? Na heel lang zoeken, want ze zijn bijna niet te krijgen joh. Het moet natuurlijk wel een gerenommeerd beestje zijn, want er wordt heel veel slecht gefokt en weet ik veel allemaal, maar het is me gelukt”, jubelde hij bij Radio 538.

De directeur van de Hondenbescherming zegt graag met Gordon in gesprek te gaan. “Als hij écht van zijn dier houdt, dan willen we hem graag hierbij helpen. Het is voor hem ook niet leuk als zijn hondje straks opeens ontzettend ziek wordt. Wij roepen hem daarom op om het beestje vooral nu even wat rust te gunnen en niet onnodig hyperactief te maken.”