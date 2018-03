Hond George Michael lijkt nog steeds te rouwen om baasje EVDB

18u10 0 Showbizz Abby, de hond van overleden superster George Michael lijkt nog steeds te rouwen om haar baasje. Toen George Michael overleed in december 2016 was de hond erg levendig en gezond, maar nu ziet ze er triest en ongezond uit.

Zowel zijn familie als zijn talloze fans rouwen nog dagelijks om het overlijden van Wham!-ster George Michael. Nu is gebleken dat ze niet alleen zijn. Ook zijn labrador Abby lijdt onder het heengaan van haar baasje.

Abby was 12 jaar oud toen de singer-songwriter overleed. Ze werd recent gespot tijdens een wandeling met haar professionele hondenwandelaar. De labrador is volgens fans enorm wat gewicht bijgekomen en liep er enorm triest bij. Ook was een vierkant uit haar vacht geschoren, wat erop zou wijzen dat ze in behandeling is bij een dierenarts.