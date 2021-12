‘Home Alone’-acteur gearresteerd voor huiselijk geweld

CelebritiesDevin Ratray (44), die in de ‘Home Alone’-films de oudere broer van Macaulay Culkins personage speelde, is eerder deze maand gearresteerd in Oklahoma. Dat schrijft Deadline.

Devin Ratray bevond zich begin december in Oklahoma, waar hij z’n opwachting zou maken in op ‘OKC Pop Christmas Con’, een fanevenement. Ratray, die in ‘Home Alone' Buzz McCallister speelt, was samen met zijn vriendin iets aan het drinken toen twee vrouwen hem om een handtekening vroegen. Zijn vriendin gaf daarop twee handtekeningenkaartjes aan de vrouwen, gratis.

Volledig scherm Macaulay Culkin, Jedidiah Cohen en Devin Ratray in 'Home Alone' © RV

Daar was Ratray niet blij mee en ze begonnen ruzie te maken. Eenmaal terug in hun hotelkamer zou Ratray zijn vriendin hebben proberen wurgen. “Het slachtoffer had problemen om te ademen terwijl ze gewurgd werd”, klinkt het in het politieverslag. “De hand van de aangeklaagde lag ook over haar mond.” De vrouw kon zich loswurmen, maar Ratray slaagde er toch nog in om haar in het gezicht te slaan.

Ratray was naast ‘Home Alone' ook nog te zien in ‘Hustlers’, ‘Law & Order’ en ‘The Good Wife’.