'Home Alone'-acteur Devin Ratray beschuldigd van seksueel misbruik

CELEBRITIESDevin Ratray (45), vooral bekend van zijn rol als Buzz McCallister in ‘Home Alone’, wordt beschuldigd van seksueel misbruik. In 2017 zou hij Lisa Smith gedrogeerd en verkracht hebben. De acteur ontkent de beschuldigingen.

De autoriteiten van New York City onderzoeken ‘Home Alone’-acteur Devin Ratray voor het naar verluidt drogeren en verkrachten van een vrouw in zijn appartement in Manhattan, in 2017. De aanklager, Lisa Smith, diende weken na het incident een politierapport in, maar zegt dat het onderzoek nergens toe leidde.

Ratray wordt momenteel beschuldigd van huiselijk geweld omdat hij zijn ex-vriendin in Oklahoma in 2021 zou hebben mishandeld. Hij pleitte onschuldig in de niet-gerelateerde zaak, die in oktober voor de rechtbank zal verschijnen. Het nieuws over de aanklacht bracht Lisa Smith ertoe haar klacht uit 2017 op te volgen. “Toen ik zag dat hij werd beschuldigd van mishandeling bij iemand anders, realiseerde ik me dat ik alles moest doen om te voorkomen dat hij nog meer vrouwen pijn zou doen”, vertelde Smith aan CNN. Nadat ze contact had opgenomen met de openbare aanklagers die Ratray onderzochten, vertelden ze haar dat ze de zaak hadden gesloten. Smith was diep teleurgesteld.

Eeuwigheid van misbruik

Op 21 september 2017 ging ze samen met haar broer en een vriend naar een bar, waar ze Ratray voor het eerst ontmoette. Smith zei dat ze vrienden waren. Op het einde van de avond keerde de groep terug naar het appartement van de acteur om nog een drankje te drinken. Ratray was naar verluidt zeer gefocust om een bepaald glas aan Smith te geven, waarna ze flauwviel op zijn zetel.

“Ik herinner me dat ik wakker werd en me niet kon bewegen”, vertelde Smith. “Ik kon mijn ogen niet openen, maar ik kon horen wat er gebeurde en ik voelde wat er gebeurde. Ik wist dat de andere twee mensen weg waren en ik lag nog steeds op de zetel.” Smith zei dat ze uiteindelijk alleen werd gelaten na wat “als een eeuwigheid van misbruik” voelde. Rond 14 uur herwon ze haar mobiliteit, waarna ze zich aankleedde en het appartement verliet. Ze aarzelde om aangifte te doen, omdat ze in het verleden al eens werd verkracht en ze bang was om opnieuw slecht behandeld te worden. Enkele weken na het incident diende ze toch een klacht in.

In 2018 werd ze geïnterviewd door het Manhattan District Attorney’s Office. Ze vond ook de jurk die ze die avond aanhad en stuurde het kledingstuk naar de rechercheur voor mogelijk DNA-bewijs. Daarna heeft ze nooit meer iets gehoord. Tot ze in mei, dit jaar, contact opnam met een advocaat van de Sex Crimes Unit van het Manhattan District Attorney’s Office. Smith moest huilen tijdens de ontmoeting, omdat het de eerste keer was dat iemand erkende hoe diep ze is geraakt en hoe getraumatiseerd ze is.

Ratray ontkent de beschuldigingen. Hij vertelde aan CNN dat ze geen seks hebben gehad. De 45-jarige acteur was naast ‘Home Alone’ ook nog te zien in ‘Hustlers’, ‘Law & Order’ en ‘The Good Wife’.

Raakt dit verhaal je? Bij Tele-Onthaal kan je altijd terecht. Bel anoniem en gratis naar 106 of chat via tele-onthaal.be.

