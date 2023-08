Hollywoodstudio’s doen stakende schrijvers nieuw aanbod van 5% loonsverhoging

Showbits Berre over nominatie ‘Zomerhit’: “De kans dat ik win? Héél klein”

Berre is voor de tweede keer op rij genomineerd voor ‘Zomerhit’, maar toch schat hij zelf zijn kansen bijzonder laag in. Showbits-reporter Desna zocht hem op achter de schermen van de opnames en polste eens of zijn liefdesleven nu ook effectief zo droevig is als zijn nummers. Je komt het te weten in deze Showbits-video.