Hollywoodsterren in de ban van Vlaamse quarantainemama Jolien Boeckx

08 mei 2020

06u00 0 Showbizz Van Siska Schoeters en Tiany Kiriloff tot Hollywoodsterren Jennifer Love Hewitt en Kristen Bell: allemaal zijn ze in de ban van ‘quarantainemama’ Thais Vanderheyden (44). De illustratrice deelt sinds het begin van de lockdown haar hectische leven met vier kids via hilarische, maar herkenbare tekeningen. En die gaan nu de wereld rond, tot in Australië en Japan. “Een Franse uitgeverij heeft me al gevraagd om er een boek van te maken.”

‘Mama, meester Jan op FaceTime. Zeg eens dag!’ Komt een kind met de iPad de badkamer binnen, terwijl moederlief naakt is. Het is één van Thais’ tekeningen die vandaag de wereld rondreist. Begonnen als een doodgewone ingeving aan de keukentafel, bij het begin van de quarantaine. Thais Vanderheyden is auteur en illustratrice van kinderboeken. “Door de coronacrisis zit ik thuis. Om mijn tekenwerk toch wat te onderhouden en omdat ik al snel doorhad dat het met vier kinderen - twee zonen van 12 en 10 jaar en een tweeling meisjes van 5 jaar - niet ging lukken om uren aan mijn kinderboeken te werken, zette ik mij met mijn potloden gewoon naast mijn vier kinderen aan tafel. ‘Samen gezellig wat tekenen, is leuk. Dan kan ik mijn creatief ei kwijt’, dacht ik. Gewoon op goedkoop papier, want ik had niet eens de bedoeling om iets blijvends te maken van die kribbels”, vertelt Thais. En die kribbels werden herkenbare uitingen van een mama die thuis én de kinderen bezighoudt én het huishouden doet én moet telewerken én tussenin nog wat tijd voor zichzelf probeert te zoeken. “Soms ga ik even rustig op het toilet zitten met mijn telefoon of de krant erbij. Zelfs dan komt wel één van de kinderen erbij zitten. Dat is volgens mij een heel herkenbaar beeld bij ouders”, lacht ze. “Zo’n situaties in quarantaine zet ik op papier. Elke dag een tekening, die ik via sociale media deel. Eerst om mijn familie en vrienden wat te amuseren en hen op een grappige manier te tonen van ‘kijk, bij ons thuis is het alle hens aan dek in quarantaine’. Totdat die mijn tekeningen ook begonnen te delen en ze verder en verder verspreid raakten. Plots is Siska Schoeters die tekeningen beginnen delen en vandaag krijg ik meldingen van mensen die mijn tekeningen letterlijk overal ter wereld opgepikt hebben.”

Zelfs in Hollywood zijn de tekeningen van de quarantainemama, onder welke naam Thais haar tekeningen bundelt, trending. ‘Een voorbeeld van mijn nieuw leven. Bedankt voor deze lach op mijn gezicht vandaag’, schreef actrice Jennifer Love Hewitt bij de tekening van de iPad in de badkamer - de populairste. Ook actrice Kristen Bell deelde die tekening op haar Instagram-stories. “Ongelofelijk, hé. Ik sta er versteld van”, aldus Thais. “Een vriendin van me woont in Amerika en zag dat de Hollywoodsterren daar mijn tekeningen beginnen delen. Net zoals er familie en vrienden in Australië en Uruguay wonen en in Hongkong werken, en me melden dat mijn tekeningen zelfs daar opduiken.” Intussen ook al in Japan, Rusland, Estland, Oekraïne, Frankrijk, Engeland en Portugal. Al blijft er momenteel nog een grote mààr op dat wereldwijde succes staan. “Ik heb op die eerste tekeningen van mij geen handtekening gezet, waardoor andere mensen in het buitenland ze gewoon overnemen en er Engelstalige teksten opzetten”, zegt Thais. Daarom dat onder andere Jennifer Love Hewitt de Vlaamse quarantainemama niet vernoemt in de credits. “Dat is heel frustrerend natuurlijk. Net voor die ene keer dat er zoiets in uw leven kan gebeuren... Maar langs de andere kant maakt het mij vooral heel gelukkig om te zien hoeveel mama’s en papa’s zich herkennen in mijn tekeningen. Intussen zet ik op mijn tekeningen ook Engelstalige tekst. Ik heb al heel wat internationale sites, die de tekeningen verspreiden, kunnen contacteren met de vraag om de afbeeldingen opnieuw te publiceren onder mijn naam. Mét succes. Er is veel solidariteit onder de mensen. Ik krijg honderden mails van mensen die me zeggen waar ze de tekeningen zien opduiken met foute credits.” Tiany Kiriloff reageerde zelfs op de post van Jennifer Love Hewitt, met de boodschap Thais Vanderheyden te vernoemen in de credits. Helaas nog zonder resultaat.

Thais krijgt intussen ook de vraag om van de zestig tekeningen die ze tot nu toe al gemaakt heeft, een boek te maken. “Een Franse uitgever heeft me gecontacteerd met een specifieke voorstel. Tegen het najaar zou mijn boek over de quarantainemama dan uitkomen in Frankrijk. In België zouden we het boek uitbrengen tegen 15 augustus, Moederdag in het Antwerpse, via mijn uitgeverij De Limonadefabriek. Twee dingen die totaal uit mijn comfortzone zijn, want dat is iets anders dan een kinderboek. Maar ik vind dit plezant. Net omdat het zo ongedwongen ontstaan is. De beste tekeningen zijn vaak degene zonder deadline of commerciële bedoeling.”

