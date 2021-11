Hollywoodschandalen (deel 4): betrapt op orale seks met een prostituee, maar Hugh Grant slaagde erin om z’n carrière te redden

CelebritiesCelebs, het zijn ook maar gewoon mensen. En dus hoeft het niet te verwonderen dat ze af en toe verwikkeld raken in pijnlijke of gênante situaties. Seks, diefstal of agressie: in deze reeks zetten we de opvallendste Hollywoodschandalen op een rijtje. Met vandaag: Hugh Grant (61) die in 1995 betrapt werd met een prostituee in zijn wagen. Een situatie die hij heel anders aanpakte dan je zou denken, en waar ook de dame in kwestie niet echt armer van werd. “Op een bepaald moment trok hij aan mijn haren. Ik zei: ‘Schatje, je kan niet zo ruw zijn.’”