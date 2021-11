Hollywoodschandalen (deel 1): hoe George Michael op ‘onzedelijk gedrag’ betrapt werd in een openbaar toilet

Het was een zwoele namiddag in Los Angeles, die dinsdag in april 1998. Een undercover politieagent voerde een routinecontrole uit in het Will Rogers Memorial Park, nadat er klachten waren binnengelopen over een ‘pervert’ die de families daar lastigviel. Hij ontmoette er een man met een geitensik, gekleed in een jeansbroek, denim hemd en een petje van Dreamworks - trouwens niet de verdachte waar de agent naar op zoek was. Die lokte de agent mee de openbare toiletten in. Vroeg hem om in het hokje naast zich te gaan zitten. Een paar seconden lang deden de mannen aan ‘voetjevrijen’. Daarna stond de agent op en wilde hij de man naast zich confronteren met zijn gedrag. Die werd betrapt op ‘onzedelijk gedrag' en gearresteerd.