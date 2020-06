Hollywoodlegende Carl Reiner overleden op 98-jarige leeftijd BDB

30 juni 2020

17u49

Bron: ANP 1 Showbizz De Amerikaanse acteur, regisseur en producent Carl Reiner is maandag op 98-jarige leeftijd overleden. Dat meldt entertainmentwebsite TMZ. Hij stierf een natuurlijke dood.

Reiner draaide maar liefst zeven decennia mee op het hoogste niveau in Hollywood. Als acteur heeft hij zo'n honderd producties op zijn naam staan. In de jaren zestig was hij vooral bekend van ‘The Dick Van Dyke Show’, die hij ook bedacht en schreef. Ook speelde Reiner in de films ‘It's a Mad, Mad, Mad, Mad, World ‘en ‘The Russians Are Coming, the Russians Are Coming’. Later was hij te zien in de ‘Ocean's’-filmreeks. Zijn meest recente filmrol had hij als stem in ‘Toy Story 4' in 2019.

In de jaren zeventig en tachtig had Reiner veel succes als regisseur en schrijver. Hij schreef mee aan en regisseerde een aantal van Steve Martins grootste successen, waaronder ‘The Jerk’. Ook regisseerde hij komedies als ‘Where's Poppa?’, ‘Oh, God!’ en ‘All of Me’.

Prijzen

In zijn langlopende carrière werd Reiner meermaals bekroond met prestigieuze prijzen. Zo heeft hij onder meer negen Emmy Awards, een Grammy Award en The Mark Twain Prize for American Humor gewonnen.

Reiner was 65 jaar getrouwd met Estelle, tot ze in 2008 op 94-jarige leeftijd overleed. Samen hadden ze drie kinderen: Annie (71), Lucas (60) en Rob (73). Die laatste is ook een grote naam in Hollywood. Hij regisseerde onder meer klassiekers als ‘When Harry Met Sally’ en ‘The Princess Bride’.