Hollywood rouwt: Scotty Bowers, de ‘discrete pooier’ van de sterren, is overleden

03 november 2019

Bron: Primo 0 Showbizz Scotty Bowers is overleden op 96-jarige leeftijd. De naam zal je niets zeggen, maar de man was in Hollywood een absolute legende. Hij heeft in geen enkele film gespeeld, maar deelde wél het bed met tal van - zowel mannelijke als vrouwelijke - filmiconen. Bovendien leverde hij hen met alle plezier jonge mannen en vrouwen. Dat schrijft het blad PRIMO.

Scotty Bowers was amper 23 toen hij, werkzaam als pompbediende, de acteur Walter Pidgeon ontmoette op Hollywood Boulevard. Pidgeon was gehuwd, maar viel voor Scotty en het was via hem dat de jongeman in contact kwam met de bekendste namen van het toenmalige filmmilieu in Los Angeles. Veel van die vrouwen en mannen waren op zoek naar losse scharrels voor de meest gekke seksuele avonturen en Scotty kwam aan die behoefte graag tegemoet. Hij was ook altijd zelf bereid om zijn klanten ‘een gunst’ te verlenen - zowel mannen als vrouwen en soms allebei tegelijk. Daarnaast bracht hij sterren ook in contact met jongedames en -heren die tevreden waren met wat hen werd betaald en voor de rest geen problemen maakten.

De namen die beroep deden op Scotty, waren niet de minste. Dat bleek uit de veelzeggend getitelde autobiografie ‘Full Service’, die Bowers pas zeven jaar geleden publiceerde. Hij had seks met zowel Laurence Olivier, die een voorkeur bleek te hebben voor jonge knapen, als Katharine Hepburn, aan wie hij tal van minnaressen leverde. Met Hepburns geliefde Spencer Tracy ging hij zelf naar bed.

Hij organiseerde orgieën voor de onverzadigbare Cole Porter en Vivien Leigh, feestte in de slaapkamers van Bette Davis, Noël Coward en Vincent Price en noemde James Dean een aanstellerige nicht. Van de Britse schrijver Somerset Maugham vertelde hij dat de man graag toekeek terwijl anderen - waaronder Scotty zelf en soms in trioformule - voor hem de liefde bedreven. Bijna drie decennia lang bleef Bowers actief en leidde hij een uitgesproken decadent leven, ook al werd hij er niet rijk van.

Luxepooier

Ze noemden hem achter zijn rug een ‘luxepooier’, maar Scotty Bowers is altijd blijven beweren dat hij voor zijn diensten nooit veel aanrekende. ‘Niet meer dan wat drinkgeld’, zei hij. ‘Ik ben trouwens altijd blijven werken. Ik was al blij wanneer ik anderen gelukkig kon maken en ik kwam ook zelf aan mijn seksuele trekken. Overigens was iedereen me dankbaar, want in die tijd waren er in Hollywood veel verdoken homoseksuele, lesbische en biseksuele acteurs en actrices die hun geaardheid noodgedwongen moesten wegsteken. Velen waren contractueel gebonden aan grote studio’s en in die contracten werd benadrukt dat ze niets ‘immoreel’ mochten doen. En hun seksuele activiteiten werden in die tijd allesbehalve als deugdzaam aanzien.’

Scotty Bowers heeft zolang zijn klanten en contacten leefden, altijd gezwegen. Dat hij in zijn autobiografie de waarheid sprak, bleek uit onderzoek van Amerikaanse journalisten. Met Scotty verdwijnt een van de laatste figuren die de echte gouden jaren van Hollywood en de ware filmdiva’s nog heeft meegemaakt.