Hollywood past coronamaatregelen aan, prequel ‘Game of Thrones’ stilgelegd na coronageval

In Hollywood wordt er al druk nagedacht over nieuwe richtlijnen voor film- en tv-producties. De grote studio’s en gilden zijn tot een overeenkomst gekomen over de nieuwe protocollen waarmee rekening gehouden moet worden op de set. Als de volledige cast en crew gevaccineerd is, kunnen de huidige maatregelen - waaronder mondmaskerplicht - versoepeld worden. “Producenten zullen ook de mogelijkheid hebben om per productie een verplicht vaccinatiebeleid in te voeren voor de cast en crew in zone A”, klinkt het in een mededeling aan The Hollywood Reporter. Op dit moment is een productie verdeeld in verschillende zones. Zone A is de plek waar cast en crew in dichte nabijheid moeten werken, vaak zonder bescherming. In veel gevallen is dat de set zelf.