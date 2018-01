Hollywood maakt zich op voor donkerste editie ooit: waarom de Golden Globe Awards dit jaar vooral zwart kleuren EDA

11u02

Bron: ANP 0 LATIMES Showbizz Doorgaans is een hoogmis als 'The Golden Globes' een heuglijke aangelegenheid. Een parade van kleurrijke en sexy jurken, colgate smiles en overwinningsposes. Maar vannacht maakt Hollywood zich op voor wat de donkerste editie ooit zal worden. Tientallen actrices lieten al weten dat ze zwart zullen dragen. Ook de gesprekken en de dankwoorden zullen maar over één ding gaan.

De 75e editie van de Golden Globe Awards zal traditioneel de opening van het Amerikaanse prijzenseizoen inluiden. De 25 beeldjes voor de beste films en tv-series van het afgelopen jaar worden in de nacht van zondag op maandag toegekend in Beverly Hills.

Anders dan vorig jaar zal naar verwachting niet president Donald Trump hét onderwerp van gesprek worden maar de #metoo-kwestie, die Hollywood al maanden in zijn greep houdt. Tientallen actrices zijn van plan om in het zwart op de rode loper te verschijnen uit protest tegen seksueel wangedrag in de tv en filmwereld. Onder hen zijn onder meer Meryl Streep, Jessica Chastain en Emma Stone.

Reporters Jessica Chastain werd afgelopen week gespot met een 'statement T-shirt' in Los Angeles, California.

Sinds het schandaal rond Harvey Weinstein uitkwam, zijn talloze andere beroemdheden beschuldigd van seksueel wangedrag waaronder grote namen als Kevin Spacey, Brett Ratner, Bryan Singer, Louis C.K. en Dustin Hoffman. "We hebben veel om over te praten", zei Golden Globes-host Seth Meyers al vooraf in een promo. Hij presenteert de ceremonie voor het eerst.

Oprah Winfrey wordt geëerd

De grote favoriet lijkt bij de films 'The Shape of Water' te zijn. Het fantasydrama sleepte zeven nominaties in de wacht, voor onder meer beste drama en beste regie. 'The Post' en 'Three Billboards Outside Ebbing, Missouri' volgen met ieder zes nominaties.

Bij de televisie-categorieën leidt 'Big Little Lies' (HBO) met zes stuks de nominatielijst. De zender maakt in totaal twaalf keer kans met naast 'Big Little Lies' onder meer 'The Young Pope' en 'Game of Thrones'. Ook Netflix is in de race met twaalf nominaties voor series als 'The Crown', 'Better Call Saul' en 'Stranger Things'.

Een prijswinnaar is al bekend: Oprah Winfrey strijkt dit jaar de Cecil B. DeMille Award op, een oeuvreprijs voor mensen die een 'buitengewone bijdrage' hebben geleverd aan de entertainmentwereld. Vorig jaar won Meryl Streep de award.

