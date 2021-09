Hollywood is klaar met uitstellen: deze blockbusters en Oscar-kandidaten worden de komende maanden gelanceerd

Amerikaanse filmstudio’s reden de afgelopen maanden nog met de handrem op, maar aan die periode van voorzichtigheid komt nu stilaan een einde. Hollywood is klaar met uitstellen. Het besef dat het financiële zelfmoord zou zijn om te wachten tot het laatste viruspartikeltje uit de wereld verdwenen is, lijkt ingedaald. Zo wordt, na anderhalf jaar wachten, ‘No Time to Die’ eind september eindelijk op de wereld losgelaten – en als Bond er klaar voor is, dan is de rest van de filmwereld dat ook. Dat illustreert het filmfestival van Venetië met een resem wereldpremières van megaproducties die al maanden op de plank liggen.