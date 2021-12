Hollywood in de ban van ‘sadistische moord’ op vertrouwenspersoon van Kardashians en Kanye West

Brugge “Kanye West en Beyoncé zijn ook maar gewone mensen, met stress als ze kleding moeten kiezen”: Glenn Martens, de Bruggeling die aan het hoofd staat van Diesel en nu ook collectie maakt voor Jean-Paul Gaultier

Alle ogen in Parijs en Milaan zijn de komende weken op Glenn Martens (38) gericht. De Bruggeling lanceert in januari 2022 namelijk drie belangrijke collecties: eentje voor zijn eigen prestigieuze label Y/Project, een collectie voor het Italiaanse Diesel, waarvoor hij creatief directeur is en - alsof dat niet genoeg is - ook nog een gastcollectie voor Jean-Paul Gaultier. “Als Rihanna of Kim Kardashian iets van mij willen dragen, is dat even kicken, ja.”

27 november