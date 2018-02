Hollywood-iconen draaien nieuwe films in New York EDA

11 februari 2018

17u04 0 Showbizz New York is dezer dagen thé place to be. Niet alleen voor modeliefhebbers die er de Fashion Week willen afstruinen, maar in het bijzonder voor cinefielen. Maar liefst twee filmkleppers worden er momenteel opgenomen. Met respectievelijk hoofdrollen voor Robert De Niro (74) en Bruce Willis (63).

Het gaat om de films 'Motherless Brooklyn' van en met Edward Norton en 'The Irishman' van Martin Scorsese met Robert De Niro.

'The Irishman' (Netflix)

Voor het misdaaddrama, dat voor Netflix wordt gemaakt, werkt De Niro voor het eerst in 22 jaar weer samen met zijn partner in crime Martin Scorsese. Samen maakten ze ook al 'Goodfellas', 'Raging Bull' en 'Cape Fear'. De 74-jarige filmster zag er bijzonder goedgeluimd uit bij het schieten van de scènes. Wellicht had het decor van zijn geboortestad er ook iets mee te maken.

'The Irishman' is gebaseerd op de gelijknamige boek van Charles Brandt en vertelt het waargebeurde verhaal van huurmoordenaar Frank Sheeran (De Niro) en zijn rol in de verdwijning van Teamsters baas Jimmy Hoffa, wat tot de dag van vandaag nog steeds een mysterie is gebleven.

Voor zijn rol draagt De Niro blauwe contactlenzen.

De Niro wordt vergezeld door een ensemble cast.

Al Pacino vertolkt vakbondsleider Jimmy Hoffa, Joe Pesci kruipt in de huid van gangster Russell Bufalino, Anna Paquin speelt Frank Sheeran's dochter Peggy, Ray Romano vertolkt Hoffa advocaat Bill Bufalino en Harvey Keitel is te zien als gangster Angelo Bruno.

Ondanks alle ‘hype’ rondom de film was het scenario niet erg in trek bij de grote filmstudio’s uit Hollywood, want Scorsese is van plan om verjongings-effecten te gebruiken tijdens alle CGI gedeeltes van de film die het budget de hoogte doen inschieten. Uiteindelijk was Netflix wel bereid om het totaalbedrag van 82 miljoen dollar op te hoesten die de film nodig had.

Motherless Brooklyn

Iets verderop wordt 'Motherless Brooklyn' ingeblikt. Een film noir, gebaseerd op de roman over het moordmysterie van Jonathan Lethem, dat zich afspeelt in de jaren 1950 in New York. Bruce Willis kruipt in de huid van Frank Minna, de mentor en enige vriend van Lionel Essrog, een eenzame privédetective die lijdt aan het syndroom van Gilles de la Tourette. Die laatste wordt gespeeld door Ed Norton die ook het scenario schreef en de film regisseert.

De 63-jarige 'Die Hard'-ster zag er scherp uit op de set in Manhattan. Met een kobaltblauw pak, een hoed en opgeblonken schoenen.

Het is niet de eerste film die Ed Norton (48) regisseert. In 2000 werkte hij aan 'Keeping The Faith', waarin hij ook acteerde, met co-sterren Ben Stiller en Jenna Elfman.

De sterrencast omvat ook Gugu Mbatha-Raw, Willem Dafoe en Alec Baldwin. Het misdaaddrama komt volgend jaar uit, er werd echter nog geen concrete datum geprikt.