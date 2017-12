Hollywood heeft (verrassende) nieuwe Robin Hood TC

Deze 'Kingsman'-acteur mag Sherwood Forest onveilig maken.

Het is waarschijnlijk een van de vaakst opgevoerde personages in historische avonturenfilms in Hollywood. Maar toch komt er weer een nieuwe 'Robin Hood'-film. In 2018 zal de jonge 'Kingsman'-acteur Taron Egerton in de huid van Robin of Sherwood kruipen. Hij krijgt in die film indrukwekkende versterking van Jamie Foxx (Little John), Jamie Dornan (Will Scarlet), Eve Hewson (Marian), Ben Mendelsohn (Sheriff of Notingham) en Paul Anderson (Guy of Gisborne). Taron kan zichzelf zo toevoegen aan een illuster lijstje topacteurs die eerder al de rol van de bekende boogschutter speelden. Onder andere Douglas Fairbanks, Errol Flynn, Sean Connery, Kevin Costner en Russell Crowe beroofden de rijken om het geld aan de armen te geven.

RV Kevin Costner was Robin Hood in 'Prince of Thieves'.

AP Russell Crowe als Robin Hood.