Hollywood davert op grondvesten: stopten Matt Damon en Russell Crowe seksschandaal in doofpot? avh

11u16

Bron: Vulture 17 afp Showbizz Filmproducent Harvey Weinstein werd ontslagen nadat bekend raakte dat hij dertig jaar lang vrouwen seksueel geïntimideerd had. Zijn ontslag veroorzaakt nu een sneeuwbaleffect in Hollywood. Wereldsterren Matt Damon en Russell Crowe zouden de uitspattingen van Weinstein in de doofpot hebben gestopt, schrijft Vulture.

De afgelopen weken sloot het net zich rond producent Harvey Weinstein, een van de grootste filmproducenten van Hollywood. Weinstein randde dertig jaar lang actrices, modellen en medewerkers aan. Actrices Rose McGowan en Ashley Judd behoren tot zijn slachtoffers.

Dankzij getuigenissen van slachtoffers in de New York Times kwamen zijn uitspattingen eindelijk boven water. Maar volgens een journaliste wou diezelfde krant al 13 jaar geleden een gelijkaardig stuk publiceren, alleen staken topacteurs Matt Damon en Russell Crowe daar een stokje voor.

In 2004 zou de New York Times een stuk brengen over de seksuele intimidatie van Harvey Weinstein. Journaliste Sharon Waxman had haar schouders onder het project gezet, maar werd naar eigen zeggen tegengewerkt door Damon en Crowe, die met Weinstein hadden samengewerkt voor films als 'Good Will Hunting' en 'Cinderella Man'.

Damon en Crowe zouden Waxman hebben gebeld om het artikel tegen te houden, zo schrijft Vulture. Waxman ging uiteindelijk overstag en schrapte ophefmakende passages uit haar stuk. Dat Weinstein een belangrijke adverteerder was voor de krant, zou ook hebben meegespeeld.

"Off the record"

De New York Times ontkent dat het ooit een artikel heeft tegengehouden, omdat een adverteerder dat vroeg. "Het is ondenkbaar dat The Times een verhaal opzij zou hebben geschoven voor een adverteerder. Bovendien had Waxman toen maar één getuigenis, en dat was dan nog een off-the-record getuigenis", zegt huidig hoofdredacteur Dean Baquet. Ook de toenmalige hoofdredacteurs Bill Keller en Jill Abramson zeggen geen weet te hebben van een dergelijke doofpotoperatie.

Matt Damon en Russell Crowe hebben nog niet gereageerd op de beschuldigingen.