Hollandse Summer (9) verhuist naar New York voor modellencarrière Redactie

31 januari 2019

06u00

Bron: TV Familie 0 Showbizz De 9-jarige Nederlandse Summer de Snoo heeft een driejarig contract getekend bij IMG Models in New York, één van de belangrijkste agentschappen ter wereld. Dat meldt TV Familie.

Herinner je je de plechtige belofte van de modewereld om geen jonge meisjes meer de catwalk op te sturen? “Tieners van 15 of 16 jaar hebben nog geen optimale vrouwelijke vormen en doen zo een fout schoonheidsideaal ontstaan”, klonk de kritiek. “Neem nu Cindy Craw­fords dochter Kaia Gerber (die toen 16 was, nvdr). Ze heeft nog een kinder­figuur en toch laat men haar kleding voor volwassen vrouwen showen!”

Valse belofte

Dus: “Géén modellen meer onder de 18 jaar!” Het glamourblad Vogue deed deze oproep en tal van modehuizen beloofden er gevolg aan te geven. Maar dat was dus een valse belofte, want Kaia Gerber wordt nog altijd volop gevraagd voor defilés. En nu is het hek helemáál van de dam. Want zopas is bekend geraakt dat de 9-jarige Rotterdamse Summer de Snoo een driejarig contract heeft getekend bij IMG Models in New York, één van de belangrijkste agentschappen ter wereld.

Summer heeft namelijk een manager, en die had foto’s van haar aan het modellenbureau bezorgd. Nadat ze daar ook het Instagramaccount van kleine Summer hadden bekeken, wilden ze het meisje absoluut bij hun agentschap inlijven.

Heupwiegen

Bij IMG Models zeggen ze dat ze een talent als Summer niet naar de concurrentie willen zien gaan: “Wij willen dat meisje hebben tegen dat ze over enkele jaren een topmodel is. Want dat wordt ze zeker!”

Maar daar wordt nu volop afkeurend op gereageerd. “Over enkele jaren al een topmodel? Summer is pas negen! Willen ze dat kind op haar dertiende heupwiegend over de catwalks zien paraderen?”

Welnee, vróeger al! Want IMG heeft belangrijke klanten die Summer al willen inhuren. Ook voor modeshoots. “Er liggen al contracten klaar voor het magazine Teen Vogue en enkele modehuizen die ook tienerkleding hebben”, klinkt het. “We stomen Summer op verantwoorde manier klaar voor het grote werk.”

Een hele stap

En dus moet Summer de Snoo verhuizen. Samen met haar ouders en twee zusjes verkast ze naar New York. “Een hele stap, ja”, zegt haar mama Jessica. “Maar het is haar grote droom, en die moeten we volgen.”

“Ik wil de nieuwe Doutzen Kroes worden”, zegt schattige Summer vastbesloten. “Mijn ultieme droom is dat ik een engeltje van Victoria’s Secret mag worden. Ik oefen daar nu al voor op mijn kamer.”

Maar zoals je wellicht al kan raden hebben heel wat mensen hun bedenkingen bij dit alles...

Oppervlakkig

“Ja, Summer is bloedmooi, maar laat haar toch poseren als een prachtig kind, niet als sensuele vrouw!” En ook: “Dat meisje moet een leuk kinderleven leiden. Niet naar New York verhuizen om er terecht te komen in een milieu dat keihard en oppervlakkig is!”

Of: “Wat als Summer over enkele jaren toch niet het juiste figuur en de goeie lengte blijkt te hebben? Dan spat haar droom gruwelijke uit elkaar!”

Maar Summers mama zegt: “Mensen laten mij weten dat m’n dochter lekker in de zandbak moet spelen. Maar dat wil Summer niet. Ze wil een model zijn. Ze zal in New York trouwens heus geen zeventig uur per week werken en zal gewoon naar school en op voetbaltraining gaan.”