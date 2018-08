Hoezo, rijk en beroemd? Deze sterren verloren al hun geld TDS

21 augustus 2018

Bron: Eigen berichtgeving 3 Showbizz Ooit was Katie Price één van de meest succesvolle modellen ter wereld , met een kapitaal van meer dan 50 miljoen euro. Maar door haar exuberante uitgaven blijft er van haar fortuin nu zo goed als niets meer over. En er zijn nog meer s terren waarvan de boekhouding bloedrood kleurt. Van financieel wanbeheer tot een peperdure echtscheiding: deze celebs zijn veel minder rijk dan iedereen misschien denkt.

Lindsay Lohan

Toen ze jong was leek er een lange en succesvolle carrière in het verschiet te liggen voor Lindsay Lohan. In 2005 verdiende de actrice volgens Forbes nog bijna 10 miljoen euro, maar met drugs, alcohol, en verschillende arrestaties zorgde de actrice voor haar eigen downfall. Ze kreeg geen rollen meer aangeboden, en haar inkomsten droogden op.

Lohan slaagde er niet meer in haar huur te betalen, en de belastingdienst liet haar rekeningen blokkeren. Het huis, waar ze met haar moeder in woonde, moest openbaar verkocht worden. Ze deed er alles aan om het tij te keren: Lindsay poseerde in Playboy voor wat cash, en probeerde zelfs via de sociale media geld op te halen. Ze wekte zo de sympathie van acteur Charlie Sheen, die haar in 2012 een cheque van ruim 86.000 euro opstuurde om een deel van haar schulden af te betalen. Hoewel Logan ooit een enorm vermogen had, zou ze nu nog amper 430.000 euro bezitten.

Lena Headey

Lena Headey is bij het grote publiek bekend als Cersei in 'Game Of Thrones' en koningin Gorgo in '300'. Maar in tegenstelling tot haar personages had Lena alles behalve een royaal vermogen. Haar scheiding en de bijhorende strijd om voogdij hebben haar miljoenen gekost, en op een bepaald moment had de actrice nog amper 4.000 euro op haar spaarrekening staan. Ze moest haar huis in de Hollywood Hills noodgedwongen verkopen.

Intussen zou ze voor de laatste seizoenen van 'Game Of Thrones' zo'n 865.000 euro pér aflevering verdienen, maar ze is nog steeds niet verlost van haar ex-man en alle kosten die telkens worden gemaakt in de rechtbank.

Lieven De Brauwer

Vlaams regisseur Lieven Debrauwer maakte de voorbije jaren geen films meer en hield zich vooral bezig met minder lucratieve producties. Noodgedwongen, zo gaf hij enige tijd terug zelf toe in Dag Allemaal. "Ik werd niet rijk van mijn passie", zei hij. Hij sloeg opmerkelijk genoeg ook een noodkreet in het blad. "Wie mij wil helpen met een klein bedrag (geleend of geschonken) is van harte welkom. Gelieve bij de overschrijving duidelijk te zetten of u mij wat geld 'leent' of 'schenkt'. Elke geleende som, klein of groot, zal ik zo snel mogelijk terugbetalen, zodra ik meer zekerheid, veiligheid, tijd en moed heb", klonk het. "Ik ben géén bedelaar, maar moet eerlijk zeggen dat alle steun welkom is. Vlaamse filmmakers zijn, in tegenstelling tot wat men vaak denkt, géén miljonairs. Zeker niet als ze al sinds 2004 geen film meer hebben 'mogen' of 'kunnen' maken. Ik heb mijn trots... maar ook bepaalde noden. Elke steun, hoe klein of tijdelijk ook, is welkom."

Mike Tyson

Tijdens zijn bokscarrière had Mike Tyson zijn schaapjes op het droge. Hij was een absolute topper binnen zijn vak, en verdiende zo'n 345 miljoen euro met zijn sportprestaties. Maar Tyson zag het veel te groots, en verbraste al zijn geld aan riante villa's, peperdure wagens en allerlei andere bedenkelijke aankopen als juwelen, prostituees, en zeldzame dieren.

Tijdens zijn scheiding ging zijn vrouw er ook met een enorm deel van zijn geld vandoor, waardoor Mike in 2003 bankroet was, met liefst 23 miljoen euro aan schulden. Zijn vermogen wordt vandaag nog op 'amper' 3 miljoen geschat. Nog altijd een appeltje tegen de dorst natuurlijk, maar niets in vergelijking met zijn vroegere rijkdom. Tyson gaf later toe dat hij "over de rooie is gegaan" met zijn geld.

MC Hammer

'You can’t touch this'. Wie kent de hit niet? Met het nummer scoorde MC Hammer, pseudoniem van Stanley Kirk Burrell, in 1990 een wereldhit. Maar ondanks het monstersucces vroeg de artiest 6 jaar later het faillissement aan, met bijna 12 miljoen euro aan schulden. Hoewel het vermogen van MC Hammer op zo'n 26 miljoen euro werd geschat, jaagde hij zijn geld er toch snel door. Hij kocht een villa van ruim 10 miljoen euro, had 200 personeelsleden in dienst en wierf zo'n 40 persoonlijke butlers aan. Hij verloor zijn focus op muziek, en nadat hij kreeg af te rekenen met rechtszaken om plagiaat, was het tij voor MC Hammer gekeerd.

Rob De Nijs

Rob de Nijs heeft al ruim 50 jaar carrière op de teller staan. Hij treedt ook nog steeds op, want rijk is hij van zijn muziek niet geworden. In het Eén-programma 'Buurman, wat doet u nu?' onthulde hij dat hij een enorm deel van zijn fortuin heeft betaald aan belastingen. "Als ik er morgen mee stop, dan ben ik de dag erna blut", bekende hij. "Heb ik een gat in mijn hand? Niet meer. Ik heb maar op één moment in mijn leven ongeveer één miljoen op mijn rekening gehad. Maar toen kwam de fiscus voorbij, en had ik dat niet meer. Wat ik aan belastingen al heb betaald in mijn leven: dat loopt in de miljoenen. Maar het systeem is nu eenmaal zo, en dat is oké. Ik hoop dat het geld goed wordt besteed."

Pamela Anderson

Pamela Anderson heeft geen introductie meer nodig. Tijdens haar hoogdagen was de 'Baywatch'-ster letterlijk overal. En de naam doet ook bij de belastingen een belletje rinkelen, want Pamela kwam in aanvaring met de fiscus. Tijdens de renovatie van haar miljoenenvilla werd ze geconfronteerd met een serieuze rekening aan achterstallige belastingen. Het gevolg? Het huis moest meteen na de verbouwingen opnieuw verkocht worden, en Pamela vroeg het faillissement aan. Ze kwam op de lijst van wanbetalers terecht, en zou intussen meer dan 450.000 euro aan schulden meetorsen. "Er zijn inderdaad rekenfouten gemaakt en we zorgen ervoor dat alle belastingen worden betaald", aldus Anderson toen ze failliet werd verklaard.

Boris Becker

Boris Becker werd in juni vorig jaar failliet verklaard door een Engelse rechter. Duitslands grootste tennisser aller tijden had ooit 160 miljoen euro, maar daar bleef niets meer van over. Hij kon zijn tuinman niet meer betalen, zijn peperdure Maserati werd in beslag genomen, en het huis van zijn moeder zette hij in onderpand. Hij stond zo'n 60 miljoen euro in het rood, en niemand die precies wist waar al dat geld gebleven was. Volgens Duitse media heeft Becker een dure scheiding achter de rug, en ging hij te ver met de aankoop van riante huizen in Duitsland en Londen. Er wordt ook vermoed dat Becker verschillende mislukte investeringen heeft gedaan.

Brendan Fraser

'The Mummy'-acteur Brendan Fraser verdiende ooit ruim 200.000 euro per maand, maar toch heeft ook hij veel moeite gehad om de eindjes aan mekaar te knopen. Tijdens orkaan Sandy liep hij immers een rugblessure op, waardoor hij niet meer kon werken. Hij kon de alimentatie van 782.000 euro per jaar aan zijn ex-vrouw niet langer betalen, en ook de facturen van zijn manager bleven onvereffend. Hij moest voor 25 miljoen aan aandelen verkopen om het hoofd enigszins boven water te kunnen houden.

Marco Borsato

In 2006 schatte tijdschrift Quote het vermogen van Borsato nog op 29 miljoen euro. Maar door wanbeleid ging het stijl bergaf, en werd zijn bedrijf The Entertainment Group failliet verklaard. Borsato speelde waarschijnlijk zijn hele vermogen kwijt en bleef wellicht met de restschuld achter. "Na het faillissement van stond mijn wereld plots stil. Ik was bezig met curatoren, proberen te redden wat er te redden viel. Maar er was niet veel meer te redden. En dan moet je echt opnieuw beginnen. Ik moest alles inleveren bij de bank wat ik op dat moment nog had. Alles wat we de afgelopen jaren gespaard hadden, was weg”, vertelde Marco er zelf over.

Toni Braxton

R&B-zangeres Toni Braxton heeft in 2010 het bankroet aangevraagd. Ze kreeg toen een belastingbrief van 350.000 euro in de bus. Braxton, die nochtans meer dan 40 miljoen albums verkocht, schatte toen zelf dat ze tussen 10 en 50 miljoen schulden had. In de gerechtelijke aanvraag zette Braxton haar schuldeisers op een rij: een waslijst met onder meer banken, hotels en ziekenhuizen. Ze zei dat ze wellicht ook nog een pak parkeerboetes aan de stad Los Angeles verschuldigd was. Braxton werd in 1998 ook al eens bankroet verklaard.

Michael Jackson

Michael Jackson verkocht meer dan 61 miljoenen platen, maar stond vlak voor zijn dood op 25 juni 2009 op de rand van de financiële afgrond. Er werd gezegd dat hij een miljonair was die geld uitgaf als een miljardair. Dat verklaarde David Dunn, de bankier van de popster, destijds tegenover de rechtbank in Los Angeles. De King of Pop zou volgens hem 935 miljoen euro belastingschuld hebben gehad bij de Amerikaanse fiscus. De persoonlijke schulden van Jackson zouden bovendien zijn opgelopen tot 281 miljoen euro.

Na de dood van Jackson stroomde het geld ineens binnen dankzij de verkoop van zijn platen in de weken en maanden na zijn overlijden. Ook de muziekfilm ‘This Is It’ en speciale concerten ter ere van de artiest brachten enorm veel geld in het laatje. De erfgenamen van Jackson wisten zo de schulden af te betalen.