Hoezo, elkaar nooit meer gezien? 'Temptation'-Tim en Cherish gezellig samen in nieuwe video TDS

29 april 2018

17u43

Bron: Instagram 0 Showbizz ‘Temptation’-Tim wilde zijn Deborah ten huwelijk vragen, maar hij werd uiteindelijk smoorverliefd op verleidster Cherish. De Aalstenaar dacht de nieuwe vrouw van zijn leven gevonden te hebben, maar dat is pijnlijk anders uitgedraaid. "Ik heb Cherish nooit meer gezien", bekende hij bij 'Goedele on Top'. Maar dat blijkt dan toch niet (meer) te kloppen.

Want deelnemer Kevin - die de relatietest aanging met Megan - deelde gisteren een opmerkelijke video van hem en 'Timtation' via Instagram. Daarin zijn niet enkel de twee bad boys te zien, ook Cherish maakt verrassend genoeg haar opwachting in het clipje.

"Iedereen vraagt mij al weken waar Cherish is", begint Tim. Hij maakt van de gelegenheid gebruik om te reageren op alle heisa die rond hem is ontstaan. "Ten eerste: als je met mij niet kan leven: ga lopen, of ga doen wat je wilt."

"Maar kijk: hier is Cherish. Hier is ze", gaat hij verder, terwijl hij de Nederlandse verleidster een onschuldige kus geeft. Tim laat uitschijnen dat niet alles is wat het lijkt. "Mensen, 'Temptation' is een programma. Snap ergens dat het gewoon een programma is. Wij snappen dat", zegt hij.

Toch gewoon vrienden?

Toch lijkt het uiteindelijk bij vriendschap te zijn gebleven tussen hem en Cherish. "Ik zie haar nog altijd doodgraag. Dat is waar, maar daar zwijgen we over", zegt Tim namelijk. Cherish kijkt hem bedenkelijk aan. "Maar kijk, het is een programma. Mensen, snap dat gewoon".