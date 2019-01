Hoezo, de rijkste man ter wereld? Amazon-topman Jeff Bezos ziet fortuin gehalveerd door scheiding DBJ

10 januari 2019

16u28

Bron: Forbes, TMZ 0 Showbizz Oprichter van Amazon, Jeff Bezos (54), gaat scheiden. Volgens het zakenblad Forbes was Bezos met een vermogen van ruim 135 miljard dollar de rijkste man ter wereld, maar ziet hij zijn fortuin nu gehalveerd. De Amerikaan tuimelt zo meteen van zijn eerste plaats in de lijst.

Het is een zeldzaam goed in de rijkste regionen van het Amerikaanse zakenleven: een huwelijkscontract zonder huwelijksvoorwaarden. Toen Jeff Bezos trouwde met zijn vrouw MacKenzie (48) zweerden ze al hun goederen gelijk te verdelen. Dus zonder enige clausules, zoals dat bij grote sterren en zakenlui meestal het geval is.

In 1993, het jaar waarin Jeff en Mackenzie Bezos trouwden, was dat niet zo verwonderlijk. Bezos was op dat moment namelijk nog geen miljonair, dat werd hij pas in 1997. Hij had op dat moment nooit kunnen vermoeden dat hij ooit de rijkste man ter wereld zou worden. Met een vermogen van ruim 135 miljard dollar prijkte Bezos tot voor zijn scheiding bovenaan de lijst van rijkste personen op de planeet. Nummer twee, Bill Gates, volgde op een respectabele afstand met 94 miljard dollar.

De scheiding betekent evenwel dat Jeff Bezos uit de top drie tuimelt van rijkste personen op aarde. Voor hem prijken nu Windows-oprichter Bill Gates (94 miljard), Amerikaanse investeerder Warren Buffet (80,7 miljard dollar) en de Franse eigenaar van onder meer Louis Vitton Bernard Arnault (69,7 miljard dollar).

Grootgrondbezitter

Los van het geld is het bovendien enorm gecompliceerd om de bezittingen te verdelen. Zo is het voormalig koppel ook eigenaar van 162.000 hectare grond, waarmee ze de twee grootste grondbezitters zijn van de VS. Het gebied dat ze bezitten is groter dan heel Vlaanderen, dat 146.381 hectare beslaat. De waarde daarvan bepalen is vanzelfsprekend allesbehalve makkelijk. Met zoveel geld en eigendom staat er veel op het spel. Gelukkig voor hem schreeuwt Bozes in alle talen uit dat de scheiding ‘super vriendschappelijk’ verloopt.

De Amazon-topman kondigde zijn scheiding woensdag zelf aan op Twitter. Lang heeft hij niet zitten kniezen, want de Amerikaanse miljardair heeft al een nieuwe vriendin. Volgens Amerikaanse media datet Bezos met de 49-jarige Lauren Sanchez, voormalig nieuwslezeres van Good Day LA.